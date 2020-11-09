В БГУ стартовал третий сезон конкурса инновационных проектов INNSTART BSU

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ стартовал третий сезон конкурса INNSTART BSU. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Цель проекта - поддержка молодежных инициатив, создание условий для их реализации и стимулирования к занятию научной деятельностью. К участию приглашается студенты, магистранты и молодые ученые.

"Заявки принимаются до 15 ноября. Инновационное состязание состоит из двух этапов: отборочного и очного. После сбора заявок организаторы выберут проекты, которые получат допуск к публичной защите. В этом году презентация инициатив и награждение победителей пройдут 18 ноября во время предпринимательского форума INNSTART BSU. Экспертная комиссия будет оценивать актуальность и оригинальность идеи, ее реалистичность, содержательность и перспективу реализации", - рассказали в пресс-службе.

Команда-победитель будет удостоена финансового поощрения от НТП "Унитехпром БГУ". "Кроме того, лучшие проекты смогут попасть в акселерационную программу ИТ-компании KrokIT, где молодые разработчики получат консультации от экспертов, помощь в получении прибыли и продвижении своего стартапа. Также у ребят появится возможность пройти пять часов интенсива от представителей бизнес-сообщества", - отметили в БГУ.

В вузе напомнили, что в прошлом сезоне конкурса победили студенты факультета радиофизики и компьютерных технологий с проектом "Носимая электрика EL-Sense". В скором времени в магазине символики БГУ можно будет приобрести этот умный акссесуар, первую партию которого ребята уже выпустили. Образцы изготавливали на участке прототипирования и мелкосерийного производства радиоэлектронной аппаратуры технопарка БГУ.

Организаторами конкурса инновационных проектов выступают "Стартап-центр" совместно с Главным управлением науки и Студенческим союзом БГУ. -0-