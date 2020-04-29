В БГУ стартовал цикл мероприятий ко Дню Великой Победы

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ подготовлен цикл мероприятий ко Дню Великой Победы - это разножанровые акции, конкурсы, выставки, лекции о трагических событиях 1941-1945 годов. Формат ключевых мероприятий изменен на онлайн, а ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии памятного дня поздравят студенты БГУ, передав памятные подарки через членов их семей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Открыла праздничную программу Вахта Памяти "15 дней до Великой Победы". Активисты БРСМ и курсанты военного факультета 24 апреля несли почетный караул у памятника "Стела памяти" в честь студентов и преподавателей БГУ, погибших в годы войны во внутреннем дворике БГУ. Центральным событием 7 мая станет торжественная акция, посвященная 75-летней годовщине Победы. В этот день руководство БГУ возложит цветы к "Стеле памяти". Для доступности информации о героях военных лет во внутреннем дворике вуза установят памятный знак с QR-кодом онлайн-мемориала "Память во имя живых".

В онлайн-формате пройдут тематические акции "Мы - наследники Победы" и "БГУ в годы войны: 1941-1945". Для пользователей будут доступны портретная галерея 12 Героев Советского Союза из числа сотрудников и студентов БГУ, а также архивные материалы, письма, документы о работе БГУ в период ВОВ. С сегодняшнего дня по 3 мая состоится общеуниверситетский онлайн-конкурс "Парад Победы". В режиме реального времени нужно будет ответить на 40 вопросов по истории ВОВ и Второй мировой войны.

Исторический факультет приглашает всех желающих через ресурс своего сайта 4 мая посетить онлайн-лекцию "Наша память без срока давности" о книгах, изданных в период 1941-1945 годов фонда редких и ценных изданий Фундаментальной библиотеки БГУ, а 5 мая - на просмотр фильма "Исторический факультет: дорогами войны". Кроме того, проводится фотоконкурс "Победа в объективе". В личных аккаунтах социальных сетей участники размещают снимки с хэштегами #9_may_profkombsu и #profkombsu. Гиперссылку публикаций необходимо отправить до 30 апреля на электронный адрес первичной профсоюзной организации студентов БГУ: bsu.profkom@gmail.com. Победители получат ценные призы.

Завершится цикл памятных мероприятий 7 мая онлайн-лекцией "Университет объявил себя мобилизованным…" заведующего кафедрой истории России Олега Яновского. Во время прямой трансляции на YouTube-канале БГУ он расскажет о фактах и событиях, связанных с университетом в период ВОВ.

До войны в структуру БГУ входили 6 факультетов и 33 кафедры. Тогда в вузе насчитывалось 1400 студентов, 151 научный работник, 210 человек административно-технического персонала и 90 учебно-вспомогательного. Таким образом, общее количество составило 1851 человек. Только в первые дни войны около 450 студентов и преподавателей добровольцами ушли на фронт. Эвакуироваться успели только 620 человек. В городе остались преподаватели и студенты, большинство из которых стали активными участниками подпольного и партизанского движения. Из числа студентов и сотрудников БГУ - участников событий тех лет, 12 присвоено звание Героев Советского Союза. Сегодня в вузе осталось 15 ветеранов Великой Отечественной войны.

Организаторами тематических мероприятий выступают первичные организации БРСМ, "Белая Русь", Центр волонтерской деятельности, управления культуры и воспитательной работы с молодежью, исторический факультет БГУ.-0-