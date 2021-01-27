В БГУ стартовал "Зимний университет - 2021"

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27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ стартовала образовательная программа "Зимний университет - 2021". Занятия пройдут в онлайн-формате на платформе образовательного портала университета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза. К участию приглашаются все желающие студенты и школьники независимо от места учебы и проживания. На выбор предлагается более 10 учебных дисциплин, подготовленных преподавателями девяти факультетов БГУ. Образовательная программа включает лекционные занятия по цифровой безопасности, веб-программированию, ГИС-технологиям, паразитологии, нумизматике. Выбор количества курсов неограничен. "Кроме того, программа "Зимнего университета" включает проект "Международная неделя". Перед слушателями с лекциями выступят ученые и преподаватели из Университета Миннесоты (США), Кембриджского университета (Великобритания), Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Россия) и др. Всего запланировано семь онлайн-встреч на темы политологии, экологии, гидромеханики, физиологии микроорганизмов и др. Одна из них уже состоялась с участием профессора Университета Хэмлина Дэвида Шульца (Миннесота, США). Он рассказал о конституционно-правовых основах американского федерализма, системе разделения властей, проанализировал полномочия партий", - рассказали в пресс-службе. Присоединиться к обучению можно на любом этапе. Для этого необходимо пройти регистрацию, создать учетную запись, указать электронный адрес и выбрать интересующую тему занятия. При отсутствии информации по заявленным дисциплинам можно подписаться на рассылку-напоминание. "Завершится работа "Зимнего университета" 5 февраля лекцией "Интеграция гендерного измерения в юридические исследования". По окончании обучения слушателям выдадут сертификаты, а студентам БГУ прослушанные дисциплины курса внесут в приложение к диплому", - добавили в вузе. Организатором мероприятия выступает главное управление образовательной деятельности БГУ. Это второй сезон образовательного проекта. Его проводят для расширения и углубления знаний в области гуманитарных и естественно-научных дисциплин, а также создания условий для самореализации молодежи.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!