В БГУ стартовали внутренние вступительные испытания

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ сегодня стартовали внутренние вступительные испытания. Пройдут они на восьми факультетах вуза и будут организованы по 23 учебным дисциплинам. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

На факультетах журналистики и социокультурных коммуникаций для поступающих на специальности "журналистика" (по направлениям) и "дизайн" (по направлениям) соответственно вступительные испытания организуются по дисциплине "творчество". На ФСК задание по рисунку абитуриентам предложат выполнить 28 и 29 июля, а по композиции - 30 и 31 июля. Для тех, кто поступает на сокращенный срок обучения, эти же испытания организуют 1 и 3 августа. Творческое сочинение на ФЖ абитуриенты напишут 28 и 30 июля и 1 августа, а творческое тестирование - 30 июля, 1 и 3 августа. Для ребят, которые поступают на журфак заочно, вступительные испытания организуют 1 и 3 августа.

На филологическом факультете 29 июля организуют экзамен по русской литературе организуют для абитуриентов специальности "русская филология". В этот же день состоится вступительное испытание по белорусской литературе для поступающих на "белорусскую филологию". По этим же дисциплинам 30 июля состоится экзамен для поступающих на специальность "славянская (славянская и русская) филология", "славянская (славянская и белорусская) филология" соответственно.

Для поступающих на заочную сокращенную форму обучения вступительные испытания пройдут на факультетах: историческом, юридическом, экономическом, философии и социальных наук, а также в МГЭИ им. А.Д. Сахарова. Абитуриентов истфака, подавших документы на специальность "документоведение", ждут экзамены 28 и 31 июля по дисциплинам "документационное обеспечение управления" и "архивоведение" соответственно.

На ФФСН абитуриентам специальности "социальная работа (по направлениям)" предстоит пройти экзамены по дисциплинам "анатомия, физиология и гигиена" и "основы психологии". Организуются они 31 июля и 2 августа соответственно.

Вступительные испытания на экономическом факультете пройдут 29 июля по дисциплине "экономика организации" и 1 августа по дисциплине "бухгалтерский учет" для абитуриентов специальности "финансы и кредит". Для будущих экономистов-менеджеров помимо испытания по первой дисциплине 28 июля предусмотрен экзамен 31 июля по основам менеджмента.

В МГЭИ им. А.Д.Сахарова абитуриентам специальности "медицинская экология" 31 июля необходимо выполнить задания по анатомии человека, а 2 августа - по дисциплине "внутренние болезни". Вступительные испытания на специальность "энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент" включают экзамены 1 августа по основам электротехники и 3 августа - по основам инженерной графики.

Абитуриентов юридического факультета специальности "правоведение" ждут экзамены 29 июля по общей теории права и 1 августа - по гражданскому праву. По этим же предметам предстоит пройти вступительные испытания поступающим на эту же специальность на дневную сокращенную форму обучения. Пройдут они 28 и 31 июля.

Все экзамены организуются в письменной форме, кроме вступительных испытаний по белорусской и русской литературам на филологическом, а также творческого тестирования на факультете журналистики. Накануне для абитуриентов проводятся консультации. Начало всех экзаменов в 9.00.-0-