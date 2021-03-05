В БГУ стартует 10-й сезон проекта "Студент на неделю"

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ стартует 10-й, юбилейный сезон проекта "Студент на неделю", сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В этом году прием заявок на участие объявили 18 факультетов и образовательных институтов. Цель акции - популяризация образовательной деятельности БГУ, его специальностей, содействие абитуриентам в выборе будущей профессии.

"Учащихся ждут с 29 марта по 2 апреля на следующих факультетах: биологическом, географии и геоинформатики, юридическом, историческом, механико-математическом, филологическом, физическом, химическом, экономическом, журналистики, международных отношений, прикладной математики и информатики, радиофизики и компьютерных технологий, социокультурных коммуникаций, философии и социальных наук, - а также в Институте теологии имени святых Мефодия и Кирилла, Институте бизнеса и Международном государственном экологическом институте имени А.Д.Сахарова", - рассказали в пресс-службе.

Старшеклассники смогут почувствовать себя студентами вуза. В течение пяти дней они посетят занятия различных курсов и специальностей. Гостей также познакомят с внеучебной деятельностью факультетов и студенческой жизнью.

Принять участие в проекте смогут все желающие из 10-х и 11-х классов школ, гимназий, лицеев, а также учреждений среднего специального образования, постоянно проживающие в Минске или имеющие возможность на время проекта приезжать на учебу в БГУ. Для этого нужно написать мотивационное письмо "Почему я хочу стать студентом БГУ на неделю". Письма вместе с анкетой на факультеты журналистики, химический, механико-математический, прикладной математики и информатики принимаются до 9 марта включительно, на остальные - до 20 марта включительно. Заявку можно заполнить только на один факультет.

Организаторы проекта - Студенческий союз и управление воспитательной работы с молодежью БГУ.

Проект "Студент БГУ на неделю" проводится с октября 2016 года во время весенних и осенних каникул школьников. Стартовой площадкой стал факультет журналистики БГУ. За четыре года в акции поучаствовали более 700 старшеклассников со всей страны, почти 50% из которых ныне студенты ведущего вуза.-0-