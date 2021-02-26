26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ стартует новый сезон открытой лиги КВН. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Первым его мероприятием сегодня вечером станет фестиваль-смотр для отбора команд в игровой сезон 2021 года. Его участниками заявлены 14 сборных из всех областей Беларуси. От БГУ выступят команды факультета прикладной математики и информатики "Дети Тьюринга" и факультета радиофизики и компьютерных технологий "Сборная кольцевой дороги". Игроки представят "Приветствие", состоящее из текстовых шуток и миниатюр. По итогам смотра определят участников 1/8 открытой лиги, которая состоится в апреле", - рассказали в пресс-службе.

На протяжении года запланированы турниры 1/4 и полуфинала. Финал разыграют в декабре. Победитель открытой лиги КВН БГУ получит переходящий кубок и право участия в международной лиге "КВН.БЕЛ" и Международном фестивале команд КВН в Сочи (Россия). По итогам сезона в БГУ определят "Лучшего КВНщика", победителей номинаций "Лучшая шутка", "Лучший номер" и "Лучший актер".

Организатором фестиваля выступает управление по делам культуры БГУ.

Лига КВН БГУ существует с 1994 года, с 1997-го приобрела статус открытой, что позволило приглашать не только факультетские команды, но и игроков из всей Беларуси. Открытая лига КВН БГУ сотрудничает с лигами Международного союза КВН (ТТО "АМиК" Беларусь) и республиканским молодежным общественным объединением "Белорусская лига КВН".-0-