В БГУ ученые из девяти стран обсудят роль социально-экономической географии в современном мире

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "Социальная и экономическая география в XXI веке: новые реалии и практические возможности" пройдет 19 ноября в БГУ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе университета.
Более 200 экспертов из Беларуси, России, Казахстана, Германии, Болгарии, Китая, Туркменистана, Таджикистана, Вьетнама в очно-дистанционном формате обсудят место и роль социально-экономической географии и пространственных исследований в современном мире. Дискуссия затронет темы ГИС-картографирования стран и регионов, их демографической и экономико-геоэкологической устойчивости, развития туризма и другие вопросы.
В числе участников представители БГУ, БГЭУ, НАН Беларуси, БрГУ им. А.С. Пушкина, ВГУ им. П.М. Машерова, Национального статистического комитета Беларуси, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, Московского государственного педагогического университета, Тверского государственного университета, Северо-Кавказского федерального университета, Казахского национального университета, Вьетнамской академии общественных наук, Университета в Варне (Болгария) и др.
Программа конференции включает также проведение молодежного научного форума "Демографические риски XXI века". Его участниками станут студенты, магистранты и аспиранты, которые представят свое видение обозначенной научной проблемы мероприятия.
По результатам всех обсуждений в Электронной библиотеке БГУ опубликуют материалы докладов участников. Также будет издан сборник "Демографические риски XXI века". Организатором мероприятий выступает факультет географии и геоинформатики БГУ.-0-