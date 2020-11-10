В БГУ вводятся дополнительные меры по предотвращению распространения COVID-19

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10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для организации беспрерывного образовательного процесса в БГУ вводятся дополнительные меры по предотвращению распространения вирусных инфекций, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Принято решение с 11 ноября переводить на обучение с применением информационно-коммуникационных технологий на образовательном портале БГУ учебные группы, где выявляется повышенный уровень заболеваемости студентов. "На образовательном портале размещены все необходимые учебные материалы для качественного непрерывного обучения", - рассказали в пресс-службе.

Вместе с тем речь не идет о повсеместном переводе образовательного процесса на дистанционный формат. "В зависимости от эпидемиологической ситуации на факультетах БГУ будет оперативно организовывать обучение с применением ИКТ", - отметили в вузе.

В числе дополнительных мер предусматривается доступ студентов БГУ на территорию университета только согласно расписанию и по согласованию с деканатами. Также в вузе вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий.-0-

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