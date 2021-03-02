В БГУ вышел китайско-белорусский словарь

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Кітайска-беларускі слоўнік. Беларуска-кітайскі слоўнік" вышел в БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"В состав авторского коллектива вошли сотрудники Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ (РИКК) и Института языкознания Национальной академии наук Беларуси. Научным руководителем и инициатором проекта выступил директор РИКК Анатолий Тозик. Работа над словарем велась на протяжении двух лет", - рассказали в пресс-службе.

Это первый лексикографичный труд в истории культурно-языковых связей белорусского и китайского народов. Оригинальное издание объемом 872 страницы включает более 9 тыс. слов в каждой части. В словаре представлена актуальная лексика белорусского и китайского языков. Кроме того, авторским коллективом разработана и размещена в издании таблица "Слоги пиньинь и их белорусская транскрипция".

Словарь адресован в первую очередь тем, кто изучает китайский язык в Беларуси и белорусский язык в Китае, а также белорусским и китайским переводчикам, лингвистам, культурологам.

Издание будет направлено в 14 центров по изучению Беларуси, белорусской культуры и языка, созданных в китайских университетах и научных учреждениях. В их числе Даляньский политехнический университет, Тяньцзиньский университет, Шанхайский педагогический университет, Второй пекинский университет иностранных языков и др. Также "слоўнік" передадут в библиотеки вузов и школ Беларуси, где преподается китайский язык.

Планируется, что в марте издание поступит в продажу. Его можно будет приобрести в магазине китайской книги в РИКК БГУ по ул. Революционная, 11. Отметим, одновременно с выходом словаря РИКК БГУ издан учебник белорусского языка для китайских студентов.

Китайский язык как иностранный начали преподавать в школах Беларуси в 2006 году, еще раньше - в МГЛУ (1993) и в БГУ (2021). Сегодня в качестве основного языка и факультативно его изучают в 130 школах и 10 университетах нашей страны.-0-