В БГУ зачислили абитуриентов на бюджет еще на несколько факультетов

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 3 августа 2021
Минск Переменная облачность +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:29 В Беларуси за сутки ликвидированы 3 лесных пожара Общество
11:28 В Мядельском районе при пожаре погиб мужчина Происшествия
11:25 В России за сутки выявили 22 010 случаев заражения COVID-19 В мире
11:20 Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 1,4 тыс. фур Общество
11:12 БУТБ впервые провела сделку по продаже круглого леса из Евросоюза Экономика
11:11 Житель Дрогичина стал фигурантом уголовных дел об оскорблении сотрудников милиции Происшествия
11:09 Витебское областное УМЧС: от грозового фронта больше всего пострадал Россонский район Регионы
11:05 На участие в "Большом разговоре с Президентом" поступило уже более 300 заявок Президент
11:03 В БГУ зачислили абитуриентов на бюджет еще на несколько факультетов Общество
11:01 В Гомеле в реке утонул мужчина Происшествия
10:58 В Столбцовском районе раскрыто жестокое убийство женщины Происшествия
10:57 Литвинович: пока нет ощущения, что я олимпийский чемпион Спорт
10:53 Итальянцы выиграли золото в классе яхт "Накра-17" на Олимпийских играх Спорт
10:51 Выставочная экспозиция "Кто ты, народ рома?" откроется в Борисове 10 августа Афиша
10:50 ФОТОФАКТ: Молодожены Евгений Шевчук и Ангелина Андрейковец медовый месяц проводят на уборочной Общество
10:45 В Киеве найден мертвым глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов В мире
10:44 Определились призеры Олимпиады в соревнованиях по парусному спорту в классе "Финн" Спорт
10:37 В Украине полностью сорвана подготовка к отопительному сезону - депутат В мире
10:34 Китаец Сийи Се выиграл золото в прыжках в воду с трамплина Спорт
10:32 В Санкт-Петербурге за 12 часов выпало почти 60% месячной нормы осадков В мире
10:31 В Иране состоялась церемония утверждения нового президента В мире
10:29 Японка Сэна Ириэ стала олимпийской чемпионкой по боксу в весе до 57 кг Спорт
10:28 Трое подростков заблудились в Беловежской пуще: спасатели под утро отыскали их Происшествия
10:27 В Витебской области из-за непогоды зафиксировано 45 случаев падения деревьев Регионы
10:18 Около 250 тыс. человек в Индии остались без крова из-за наводнения В мире
10:18 Энергетики оперативно восстановили электроснабжение более 200 населенных пунктов Витебской области Регионы
10:17 ФОТОФАКТ: Олимпийский чемпион Токио-2020 Иван Литвинович прилетел в Беларусь Спорт
10:14 Более 20 обращений поступило на горячую линию КГК по вопросам благоустройства Гомеля Регионы
10:08 В Островце при пожаре в общежитии спасли двоих мужчин Происшествия
10:08 Выставка "Путь Пакистана" откроется в Минске 13 августа Афиша
Все новости
Все новости
Общество
03 августа 2021, 11:03

В БГУ зачислили абитуриентов на бюджет еще на несколько факультетов

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Вступительная кампания - 2021"
Около 29 тыс. абитуриентов наберут на бюджетное обучение в высшие учебные заведения Беларуси
Белорусско-Российский университет проведет допнабор на бюджетные места по техническим специальностям

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет зачислил абитуриентов на дневную и заочную бюджетную формы обучения на биологический, химический факультеты, МГЭИ им. А.Д.Сахарова, факультеты географии и геоинформатики, а также отдельные специальности факультетов социокультурных коммуникаций и филологического, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

На дневную бюджетную форму обучения на специальности химического факультета зачислено 150 абитуриентов, среди них 18 человек приняты без экзаменов и три по целевому приему. В группу специальностей по объединенному конкурсу проходной балл составил 309. На специальности "химия (направление - фармацевтическая деятельность)" - 341, "фундаментальная химия" - 328, "химия (направление - научно-производственная деятельность)" - 322, "химия высоких энергий" - 309, "химия (направление - научно-педагогическая деятельность)" - 309, "химия лекарственных соединений" - 352.

По объединенному конкурсу на дневную бюджетную форму на биологический факультет зачислено 160 абитуриентов, 15 из них без экзаменов. Проходной балл составил 312. На отдельные специальности проходные баллы составили: "биология (направление - биотехнология)" - 332, "биология (направление - научно-педагогическая деятельность)" - 316, "биохимия" - 333, "микробиология" - 321, "биология (направление - научно-производственная деятельность)" - 324, "биоэкология" - 312.

На факультет географии и геоинформатики зачислено 106 абитуриентов, из них 11 приняты без экзаменов, один - по целевому приему. Проходной балл составил 238. Проходные баллы на отдельные специальности составили: "космоаэрокартография" - 272, "геоэкология" - 269, "география" - 238, "геоинформационные системы (направление - земельно-кадастровые)" - 310, "геология и разведка месторождений полезных ископаемых" - 269, "гидрометеорология" - 258.

По объединенному конкурсу на специальности "классическая филология" и "романо-германская (английская филология)" филологического факультета зачислены 28 абитуриентов, из которых четыре - по целевому приему. Проходной балл на специальности составил: "романо-германская (английская филология)" - 347, "классическая филология" - 332.

На группу специальностей филологического факультета по объединенному конкурсу зачислено 49 абитуриентов. Среди них два абитуриента зачислены без экзаменов. Проходной балл составил 336. На отдельные специальности проходные баллы распределились следующим образом: "восточная (китайская) филология" - 337, "романо-германская (немецкая филология)" - 337, "романо-германская (итальянская филология)" - 337, "романо-германская (французская филология)" - 336.

На специальность "культурология" факультета социокультурных коммуникаций (ФСК) принято 16 абитуриентов при проходном балле 322. На специальность "прикладная информатика (направление - веб-программирование и компьютерный дизайн)" зачислено 15 абитуриентов, проходной балл составил 329. 16 абитуриентов зачислено на специальность "современные иностранные языки" ФСК, 1 из них принят по целевому набору. На специальность "современные иностранные языки (направление - преподавание)" проходной балл составил 342, а на "современные иностранные языки (направление - перевод)" - 358.

В Международный государственный экологический институт имени А.Д.Сахарова на группу специальностей "медицинская физика", "ядерная и радиационная безопасность", "энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент" и "природоохранная деятельность" зачислено 64 абитуриента. На специальность "медицинская физика" проходной балл составил 232. На группу специальностей "медицинская экология" и "медико-биологическое дело" зачислено 75 абитуриентов. Проходной балл на отдельные специальности составил: "медицинская экология" - 279, "медико-биологическое дело" - 274. На специальность "информационные системы и технологии" зачислено 20 абитуриентов при проходном балле 278. На отдельные направления этой специальности проходные баллы составили: "информационные системы и технологии (в здравоохранении)" - 288, "информационные системы и технологии (в экологии)" - 278.

На заочную бюджетную форму обучения на специальности биологического факультета по объединенному конкурсу зачислено 75 абитуриентов, двое из них - без экзаменов. Проходной балл составил 194. На отдельные специальности проходные баллы составили: "биохимия" - 268, "микробиология" - 252, "биоэкология" - 194, "биология (направление - научно-производственная деятельность)" - 194, "биология (направление - научно-педагогическая деятельность)" - 242.

На специальность "медицинская экология" Международного государственного экологического института имени А.Д.Сахарова на заочную бюджетную форму зачислено три абитуриента при проходном балле 252.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь вступительная кампания
Новости рубрики Общество
В Беларуси за сутки ликвидированы 3 лесных пожара
Фото из архива Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 1,4 тыс. фур
Евгений Шевчук и Ангелина Андрейковец ФОТОФАКТ: Молодожены Евгений Шевчук и Ангелина Андрейковец медовый месяц проводят на уборочной
Фото из архива Белорусские нефтяники впервые провели разрыв пласта по технологии "холодная вода"
Фото из архива Число жалоб на несоблюдение риелторами требований к рекламе выросло - Минюст
Картина дня: Лукашенко о задачах МЧС, более 3,3 млн тонн зерна нового урожая и День десантников
Главное
Фото из архива. "Большой разговор с Президентом". Александр Лукашенко во время встречи с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, 2019 год На участие в "Большом разговоре с Президентом" поступило уже более 300 заявок
Азербайджан для Беларуси - стратегический партнер - Кочанова
Литвинович: пока нет ощущения, что я олимпийский чемпион
За сутки в Беларуси зарегистрированы 756 пациентов с COVID-19, выписаны 592
Топ-новости
Пархамович: получать деньги из фондов развития стройотрасли смогут организации всех форм собственности
Программное выступление Президента должно стать методическим руководством для каждого - Щекин
Байдарочник Олег Юреня занял четвертое место в финале В на дистанции 1000 м
Витебское областное УМЧС: от грозового фронта больше всего пострадал Россонский район
Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева празднует юбилей
РЕПОРТАЖ: Как жители Могилевского района Илье-громовержцу жертву приносили и зачем хлеб с солью в реке топили
Лукьянов: Беларусь и Россия давно выбрали свой путь и необходимо продолжать ему следовать
В БГУ зачислили абитуриентов на бюджет еще на несколько факультетов
Белорусские нефтяники впервые провели разрыв пласта по технологии "холодная вода"
Белорусский НОК тесно сотрудничает с МОК в ситуации с Тимановской
За полугодие на телефонные линии МЧС поступило 630 тыс. сообщений о помощи
Члены Совета Республики проведут 6 августа единый день приема граждан
Олимпийская бронза Максима Недосекова поможет развитию юных спортсменов Витебска
Поставки рапсового масла на внутренний рынок Беларуси в I полугодии возросли почти в 19,5 раза
Белорусский союз женщин объявил республиканский конкурс на лучшее освещение в СМИ его деятельности
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.