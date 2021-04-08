В БГУИР обсудили возможность обучения пакистанцев в бакалавриате, в том числе дистанционно

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники (БГУИР) делегация Исламской Республики Пакистан и руководство вуза обсудили возможность обучения граждан Пакистана в бакалавриате, сообщает БЕЛТА.
Иностранную делегацию возглавили почетный консул Беларуси в Лахоре Валид Муштак и генеральный директор Столичного международного объединенного колледжа Амбрин Юнис.
Были презентованы возможности в сфере образования и науки, обсуждались вопросы обучения пакистанских граждан по программам первой ступени высшего образования (бакалавриата) на английском языке в БГУИР, в том числе платно в дистанционной форме.
Стороны обменялись информационными материалами об образовательных программах, публикациями, результатами исследований, студенческого и академического обменов, организации дистанционного обучения.-0-