В БГУИР средний конкурс на бюджет составил 1,9 человека на место

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники средний конкурс на бюджет составил 1,9 человека на место. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе университета.

"На 1025 бюджетных мест в университет подали документы 1939 абитуриентов, что почти на 500 человек больше, чем в прошлом году. Средний конкурс составил 1,9 человека на место, в прошлом году - 1,47", - рассказали в пресс-службе.

Учиться в БГУИР планируют 1312 абитуриентов, имеющих в сумме 300 баллов и более (в 2018 году - 1073). Среди них 2 человека имеют 100-балльные сертификаты ЦТ по двум предметам, 62 - по одному предмету. Без экзаменов в университет будут зачислены 19 победителей международных и республиканских олимпиад и лауреатов специального фонда Президента Беларуси по поддержке одаренной молодежи.

Максимальный балл сложился на специальности "информационные системы и технологии (в игровой индустрии)" - 364 (конкурс составил 6,7 человека на место), "электронный маркетинг" - 363 (3,2 человека на место) и "программное обеспечение информационных технологий" - 359 (3,68 человека на место). Минимальный предварительный расчетный балл на специальностях "электронные и информационно-управляющие системы физических установок" - 295, "нанотехнологии и наноматериалы в электронике" - 300 и "радиотехника (программируемые радиоэлектронные средства)" - 304.

К вступительным испытаниям допущен 961 абитуриент, подавший документы на сокращенную форму получения образования. Наиболее высокий конкурс по данной форме обучения сложился на "программное обеспечение информационных технологий": на дневную форму конкурс составил 10,6 человека на место, на заочную - 36,3, на заочную форму обучения на специальность "информационные технологии и управление в технических системах" конкурс составил 14,5 человека на место.

Зачисление абитуриентов на бюджетную форму получения образования состоится 26 июля. Прием документов на платные места продолжается до 4 августа. Зачисление на платную форму получения образования состоится 6 августа. Всего же первокурсниками БГУИР в новом учебном году станут 3498 абитуриентов.-0-