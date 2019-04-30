Министры оборонных ведомств стран ОДКБ обсудили проблему напряженности на таджикско-афганской границе

30 апреля, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. В Бишкеке прошло совещание министров обороны стран - участниц ОДКБ.

Делегации из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана обменялись мнениями о вызовах и угрозах в Центральной Азии, обсудили вопросы организации совместных действий по снижению напряженности на таджикско-афганской границе.

По информации пресс-службы Генерального штаба Кыргызстана, главы оборонных ведомств также рассмотрели ряд документов, в частности, по подготовке органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности на следующий год, план консультаций по вопросам внешней политики, безопасности и обороны.

Кроме того, участников заседания принял президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

"Перед нашими странами стоят важнейшие задачи по обеспечению государственной безопасности. Кыргызстан придает первостепенное значение вопросам дальнейшего углубления региональной интеграции, в том числе в рамках ШОС, СНГ и ОДКБ. В интересах обеспечения коллективной безопасности, Кыргызстан продолжит работу по совершенствованию организации. Заявленные приоритеты нашего председательства ориентированы на сохранение преемственности", - подчеркнул глава государства.

Министр обороны Беларуси Андрей Равков, выступивший от имени участников встречи министров обороны стран ОДКБ, пожелал успехов президенту Кыргызстана.

В завершение встречи Сооронбай Жээнбеков выразил уверенность в успешном проведении всех намеченных мероприятий на текущий год и пожелал всем продуктивной работы, успехов в развитии и укреплении организации.-0-

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