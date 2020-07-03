В благодарность за будущее страны: Кочанова поздравила молодых мам в РНПЦ "Мать и дитя"

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сегодня посетила РНПЦ "Мать и дитя", чтобы поздравить женщин, ставших мамами накануне и в День Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Подарочные наборы - вышиванки, цветы, конфеты, конверт для выписки малыша - это лишь скромный символ того большого внимания и радости, которые разделяет страна с белорусками, давшими жизнь ее новым гражданам. Такие трогательные акции проходят в каждом регионе в этот важный государственный праздник, а также накануне и после.

Наталья Кочанова призналась, что искренне рада каждому рожденному белорусу. Дети - самое ценное для страны, именно юному поколению граждан и продолжать развитие нашего независимого государства. "Рождение ребенка - это счастье для женщины, для семьи, для страны. Потому что это наше будущее, - сказала Наталья Кочанова. - Поэтому, конечно, в нашей стране одно из приоритетных направлений - поддержка семей, воспитывающих детей, поддержка молодежи. Государство делает все, чтобы мотивировать семьи на то, чтобы деток рождалось больше". Среди выстроенных мер поддержки - 11 видов различных пособий, семейный капитал, строительство жилья, помощь в приобретении питания и прочее.

"Когда встречаешься в палате с этими милыми женщинами, видишь их малюток, сердце еще больше радуется. И гордишься, что у нас, действительно, созданы все условия. Для нас важен и статус семьи, статус матери. А теперь у нас есть и праздник отца. Мы мотивируем не только женщин, но и мужчин, чтобы это была полноценная семья, дети росли и воспитывались и мамами, и папами", - отметила Наталья Кочанова.

Накануне в РНПЦ 29 женщин родили малышей, в том числе одну двойню. А первой малышкой, рожденной в День Независимости, стала Алиса Кобылянская. Ее мама Юля, уставшая, но счастливая, осыпает словами благодарности врачей. "Мы с мужем этого очень долго ждали. Большое спасибо этому учреждению за внимание и поддержку в ответственный момент, за то, что помогли нам стать родителями такой прекрасной малышки. У нас девочка - 3 кг 80 г, 51 см. Красавица!" - делится радостью молодая мама.

Центр специализируется на оказании помощи женщинам со всей республики, которые страдают какими-то тяжелыми заболеваниями. Здесь уже давно научились выхаживать малышей весом даже в полкилограмма. Ежегодно в РНПЦ "Мать и дитя" принимают от 3,5 до 4 тыс. родов. "Это наша первая пациентка в День Независимости в этом году - в шесть часов утра она родила здоровую, прекрасную девочку. Сама Юлия долго шла к этой цели, получила необходимую помощь. И для нее это знаменательное событие в знаменательный для всей страны праздник. Для нас это тоже подарок, мы безмерно счастливы", - рассказал директор РНПЦ Сергей Васильев. И отметил, что до конца дня еще есть время - рожденных в праздник может быть и больше. В прошлом году в РНПЦ было 6 новорожденных в День Независимости.

По словам министра здравоохранения Владимира Караника, в Беларуси в прошлом году 3 июля появились на свет 189 детей, в том числе две двойни. "Пока информации по этому году нет. Но я, как всегда, обязательно лично поздравлю маму первого рожденного в День Независимости", - добавил он.

В Беларуси увеличилось количество жителей младше 18 лет, с каждым годом становится больше многодетных семей. А также - меньше сирот, что говорит об осознанном родительстве, подчеркнула Наталья Кочанова.-0-