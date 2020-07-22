В благодарность за труд! Специальная программа в комплексе "Минск Мир": квартиры для медиков с выгодой до 20%!

Сложно найти профессию важней, чем медик! Это люди, от которых зависит наше здоровье, а часто и жизнь. А сейчас самоотверженный труд медицинских работников приобрел еще большую ценность. Каждый день они с риском для собственного здоровья противостоят распространению коронавируса. Это настоящие герои сегодняшнего времени!

Благодарность медперсоналу высказывают многие — не только пациенты, но и социально ответственный бизнес. Застройщик, который возводит самые известные комплексы столицы, решил сказать "спасибо" людям в белых халатах, предложив особенно выгодные условия приобретения жилья — с 15 июля в престижном столичном комплексе "Минск Мир" стартовала специальная программа для работников системы здравоохранения!

Условия? Простые и выгодные!

Скидка до 20% при покупке любой квартиры в многофункциональном комплексе "Минск Мир".

Воспользоваться специальной программой может каждый сотрудник системы здравоохранения. Достаточно при оформлении договора покупки предоставить справку с места работы.

Место жительство покупателей? Все без исключения населенные пункты страны.

Решение квартирного вопроса лучше не откладывать — только до конца августа в комплексе "Минск Мир" действует еще одна специальная летняя акция!

На любую квартиру — беспроцентная рассрочка от застройщика до 10 лет! Без поручителей. Без справок о доходах. И, возможно, даже без первоначального взноса! Менеджер офиса продаж сделает для вас индивидуальный расчет!

Также при покупке квартир можно использовать партнерский кредит "Беларусбанка" "Ипотека с нами". В первый год ставка по кредиту составит 3,99%, во второй и третий — 9%, в последующие годы — 13,61%. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях.

Или можно воспользоваться партнерской кредитной программой "Белорусского народного банка". При оплате клиентом 50% стоимости квартиры банк предоставит кредит под 0,01% сроком на один год. Кредиты выдаются в белорусских рублях. Ставка — от 11,99% до 13,5% в зависимости от срока кредита от 5 до 20 лет.

Специалисты офиса продаж застройщика с удовольствием помогут вам подобрать лучший вариант недвижимости и самые выгодные условия покупки. Офис работает с 8.30 до 20.30 в будние дни и с 9.00 до 20.00 в выходные и праздничные дни по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов — 7675.

Председатель совета директоров компании-застройщика Вибор Мулич отметил, что специальная программа разработана в знак благодарности всем медицинским работникам страны.

— Акции поддержки медиков проходят по всему миру. Специальная программа для белорусских медиков — это наша благодарность людям в белых халатах. Мы знаем, что многим из них пришлось в разгар пандемии изолироваться — не от работы и пациентов, а от собственных семей, чтобы не подвергать родных повышенному риску. Они жертвовали собственным благополучием и рисковали, чтобы исполнить свой долг. Мы считаем, что работа белорусских медиков заслуживает самого глубокого уважения, — подчеркнул Вибор Мулич.

Председатель совета директоров компании-застройщика Вибор Мулич

По его словам, вопрос материального обеспечения работников системы здравоохранения постоянно находится в центре внимания белорусского государства. Многое за прошедшие годы уже сделано, анонсированы и новые меры материального стимулирования. Но покупка собственного жилья, к сожалению, пока для многих остается лишь мечтой.

— Наша программа направлена на снижение стоимости квартир для медицинских работников вне зависимости от финансовых условий покупки жилья. Будет ли семья медиков оплачивать квартиру собственными средствами, кредитными ресурсами или покупать в рассрочку, мы предоставим специальную скидку до 20% от стоимости квартиры в комплексе "Минск Мир", — сказал Вибор Мулич.

Примечательно, что специальная программа для работников системы здравоохранения действует именно в комплексе "Минск Мир". Это новый современный город, в котором спланировано все до мелочей. И при этом грандиозный размах — более 340 гектаров практически в центре столицы! Не случайно "Минск Мир" признан самым масштабным многофункциональным комплексом Европы.

"Минск Мир" — это строительная площадка размером более 340 га!

Принцип "город в городе", по которому строится комплекс, значит, что для комфортной жизни будут созданы все условия. Здесь построят сразу 7 современных школ и 12 детских садов, детскую и взрослую поликлиники, а также медицинский центр и многие другие общественные объекты.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

В центре комплекса будет разбит новый большой городской парк, все кварталы свяжет сеть беговых и велодорожек, в каждом дворе предусмотрены спортивные площадки и тренажеры.

Велодорожки свяжут воедино весь комплекс

В каждом дворе — спортивные площадки и тренажеры

Прямо на территории комплекса завершается строительство станции метро "Аэродромная", затем в границах комплекса будет построена и вторая станция.

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Возводятся многочисленные открытые автостоянки и закрытые паркинги. Кстати, первый из них, рассчитанный примерно на 800 машин, работает уже с прошлой осени.

Паркинг

"Минск Мир" — это и большое количество коммерческой недвижимости. Буквально в каждом квартале на первых этажах зданий запланированы помещения для открытия магазинов, аптек, кафе и ресторанов, объектов сферы сервиса.

Активно возводится Международный финансовый центр Minsk World, который призван стать магнитом для притяжения иностранных инвестиций в страну и способствовать созданию тысяч рабочих мест. По соседству строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр.

Скоро будет построен крупнейший в стране торгово-развлекательный центр

Важно, что комплекс строится с опережением графиков. Например, квартал "Эмиратс Люкс", который будет полностью завершен уже этой осенью, сдается на полгода раньше установленных сроков. Всего уже к концу 2020 года в комплексе "Минск Мир" будет сдано более 20 домов в четырех кварталах.

Проследить, как продвигается строительство, можно в онлайн-режиме благодаря видео-туру на сайте застройщика bir.by.

Квартал "Эмиратс Люкс" будет полностью готов уже осенью

Все жилье в комплексе "Минск Мир" отвечает самым современным требованиям комфорта. Это каркасно-монолитные дома с квартирами свободной планировки и панорамным остеклением. В каждом подъезде — по два или три скоростных бесшумных лифта OTIS, при этом в некоторых домах есть и панорамные лифты. Еще одно преимущество — просторные дизайнерские лобби, где расположены стойка консьержа, зона отдыха, а также туалетная комната с пеленальным столиком.

Выбор квартир и планировок просто огромный — от небольших квартир-студий в 28 квадратных метров до "евротрешек" площадью до 85 метров!

А недавно стартовала продажа квартир сразу в трех новых домах: "Санкт-Петербург", "Флоренция" и "Копенгаген". Они будут сданы через год-полтора.

На старте — лучший выбор и самые выгодные цены!

Великолепный "Санкт-Петербург" включает две секции по 19 этажей с квартирами площадью от 30 до 86 квадратных метров.

На первом этаже — встроенные коммерческие помещения под магазины и кафе. На втором этаже часть квартир с террасами. Кроме того, здесь же расположены выходы на эксплуатируемую кровлю, где будут размещаться зоны отдыха.

Начиная с третьего этажа, все окна — от пола до потолка, и в каждой квартире — застекленная лоджия. В каждой секции по два лифта, один из которых панорамный.

"Санкт-Петербург" расположен в квартале "Евразия" — в центральной части комплекса, поэтому все ключевые объекты этого "города в городе" здесь будут в непосредственной близости. В центре квартала разместится детский сад на 230 мест. Во дворах — детские игровые и спортивные площадки.

Дом "Санкт-Петербург"

Лобби дома "Санкт-Петербург"

Скоростные и бесшумные лифты OTIS

Квартал "Евразия"

Яркая и солнечная "Флоренция" состоит из трех секций высотой по 25 этажей с квартирами площадью от 43 до 78 квадратных метров. В доме панорамное остекление, при этом в каждой квартире будет лоджия. В каждой секции — по три лифта, два из которых — повышенной грузоподъемности. Возле каждого подъезда предусмотрены помещения для хранения велосипедов — байк-боксы.

Дом "Флоренция"

Лобби дома "Флоренция"

Квартал "Южная Европа" расположен в северной части комплекса "Минск Мир", в непосредственной близости к центру города. Квартал будет очень зеленым, с множеством деревьев, цветов и кустарников, в окружении которых разместятся детские игровые площадки и площадки для отдыха. Здесь будет построен большой детский сад на 230 мест, а также расположатся магазины, аптека, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и кафе.

Квартал "Южная Европа"

"Копенгаген" — это 25 этажей с квартирами площадью от 29 до 74 квадратных метров. И восхитительная небесная тонировка остекления фасада! На первом этаже расположатся всего шесть квартир, каждая из которых будет иметь отдельный вход прямо со двора и террасу с калиткой. Начиная с пятого этажа, дом будет оснащен "французскими окнами". Предусмотрено три лифта.

Дом "Копенгаген"

Лобби дома "Копенгаген"

Скоростные бесшумные лифты OTIS

Квартал "Северная Европа" расположен в юго-западной части комплекса, вдоль улицы Кижеватова. Здесь будет построен детский сад на 230 мест, а также детская и взрослая поликлиники. С севера квартал граничит с будущим новым парком.

Квартал "Северная Европа"

Стоит отметить, что в эти дни в комплексе "Минск Мир" также проходит большая летняя акция для всех! На огромное количество квартир до конца августа установлены очень приятные цены!

И только до конца августа действует рассрочка от застройщика на срок до 10 лет! Можно выбрать квартиру и без первоначального взноса!

Кроме того, до конца июля на все квартиры в квартале "Северная Америка" можно получить скидку 10%!

Спешите приобрести квартиры в многофункциональном комплексе "Минск Мир" на невероятно выгодных летних условиях — за собственные деньги, в кредит с низкими ставками или в беспроцентную рассрочку до 10 лет даже без первоначального взноса!

Приходите за вашей квартирой в офис продаж застройщика, который работает в будние дни с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни — с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Также вы можете обратиться за консультацией к региональным менеджерам сразу в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске и Молодечно.

Номер для связи через мобильных операторов — 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Специальная программа для работников системы здравоохранения и летние акции в "Минск Мир"!

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