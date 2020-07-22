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22 июля 2020, 08:58

В благодарность за труд! Специальная программа в комплексе "Минск Мир": квартиры для медиков с выгодой до 20%!

Сложно найти профессию важней, чем медик! Это люди, от которых зависит наше здоровье, а часто и жизнь. А сейчас самоотверженный труд медицинских работников приобрел еще большую ценность. Каждый день они с риском для собственного здоровья противостоят распространению коронавируса. Это настоящие герои сегодняшнего времени!

Благодарность медперсоналу высказывают многие — не только пациенты, но и социально ответственный бизнес. Застройщик, который возводит самые известные комплексы столицы, решил сказать "спасибо" людям в белых халатах, предложив особенно выгодные условия приобретения жилья — с 15 июля в престижном столичном комплексе "Минск Мир" стартовала специальная программа для работников системы здравоохранения!

Условия? Простые и выгодные!

Скидка до 20% при покупке любой квартиры в многофункциональном комплексе "Минск Мир".

Воспользоваться специальной программой может каждый сотрудник системы здравоохранения. Достаточно при оформлении договора покупки предоставить справку с места работы.

Место жительство покупателей? Все без исключения населенные пункты страны.

Решение квартирного вопроса лучше не откладывать — только до конца августа в комплексе "Минск Мир" действует еще одна специальная летняя акция!

На любую квартиру — беспроцентная рассрочка от застройщика до 10 лет! Без поручителей. Без справок о доходах. И, возможно, даже без первоначального взноса! Менеджер офиса продаж сделает для вас индивидуальный расчет!

Также при покупке квартир можно использовать партнерский кредит "Беларусбанка" "Ипотека с нами". В первый год ставка по кредиту составит 3,99%, во второй и третий — 9%, в последующие годы — 13,61%. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях.

Или можно воспользоваться партнерской кредитной программой "Белорусского народного банка". При оплате клиентом 50% стоимости квартиры банк предоставит кредит под 0,01% сроком на один год. Кредиты выдаются в белорусских рублях. Ставка — от 11,99% до 13,5% в зависимости от срока кредита от 5 до 20 лет.

Специалисты офиса продаж застройщика с удовольствием помогут вам подобрать лучший вариант недвижимости и самые выгодные условия покупки. Офис работает с 8.30 до 20.30 в будние дни и с 9.00 до 20.00 в выходные и праздничные дни по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов — 7675.

Председатель совета директоров компании-застройщика Вибор Мулич отметил, что специальная программа разработана в знак благодарности всем медицинским работникам страны.

— Акции поддержки медиков проходят по всему миру. Специальная программа для белорусских медиков — это наша благодарность людям в белых халатах. Мы знаем, что многим из них пришлось в разгар пандемии изолироваться — не от работы и пациентов, а от собственных семей, чтобы не подвергать родных повышенному риску. Они жертвовали собственным благополучием и рисковали, чтобы исполнить свой долг. Мы считаем, что работа белорусских медиков заслуживает самого глубокого уважения, — подчеркнул Вибор Мулич.

Председатель совета директоров компании-застройщика Вибор Мулич
Председатель совета директоров компании-застройщика Вибор Мулич

По его словам, вопрос материального обеспечения работников системы здравоохранения постоянно находится в центре внимания белорусского государства. Многое за прошедшие годы уже сделано, анонсированы и новые меры материального стимулирования. Но покупка собственного жилья, к сожалению, пока для многих остается лишь мечтой.

— Наша программа направлена на снижение стоимости квартир для медицинских работников вне зависимости от финансовых условий покупки жилья. Будет ли семья медиков оплачивать квартиру собственными средствами, кредитными ресурсами или покупать в рассрочку, мы предоставим специальную скидку до 20% от стоимости квартиры в комплексе "Минск Мир", — сказал Вибор Мулич.

Примечательно, что специальная программа для работников системы здравоохранения действует именно в комплексе "Минск Мир". Это новый современный город, в котором спланировано все до мелочей. И при этом грандиозный размах — более 340 гектаров практически в центре столицы! Не случайно "Минск Мир" признан самым масштабным многофункциональным комплексом Европы.

"Минск Мир" — это строительная площадка размером более 340 га!
"Минск Мир" — это строительная площадка размером более 340 га!

Принцип "город в городе", по которому строится комплекс, значит, что для комфортной жизни будут созданы все условия. Здесь построят сразу 7 современных школ и 12 детских садов, детскую и взрослую поликлиники, а также медицинский центр и многие другие общественные объекты.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"
Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

В центре комплекса будет разбит новый большой городской парк, все кварталы свяжет сеть беговых и велодорожек, в каждом дворе предусмотрены спортивные площадки и тренажеры.

Велодорожки свяжут воедино весь комплекс
Велодорожки свяжут воедино весь комплекс

В каждом дворе — спортивные площадки и тренажеры
В каждом дворе — спортивные площадки и тренажеры

Прямо на территории комплекса завершается строительство станции метро "Аэродромная", затем в границах комплекса будет построена и вторая станция.

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города
Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Возводятся многочисленные открытые автостоянки и закрытые паркинги. Кстати, первый из них, рассчитанный примерно на 800 машин, работает уже с прошлой осени.

Паркинг
Паркинг

"Минск Мир" — это и большое количество коммерческой недвижимости. Буквально в каждом квартале на первых этажах зданий запланированы помещения для открытия магазинов, аптек, кафе и ресторанов, объектов сферы сервиса.

Активно возводится Международный финансовый центр Minsk World, который призван стать магнитом для притяжения иностранных инвестиций в страну и способствовать созданию тысяч рабочих мест. По соседству строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр.

Скоро будет построен крупнейший в стране торгово-развлекательный центр
Скоро будет построен крупнейший в стране торгово-развлекательный центр

Важно, что комплекс строится с опережением графиков. Например, квартал "Эмиратс Люкс", который будет полностью завершен уже этой осенью, сдается на полгода раньше установленных сроков. Всего уже к концу 2020 года в комплексе "Минск Мир" будет сдано более 20 домов в четырех кварталах.

Проследить, как продвигается строительство, можно в онлайн-режиме благодаря видео-туру на сайте застройщика bir.by.

Квартал "Эмиратс Люкс" будет полностью готов уже осенью
Квартал "Эмиратс Люкс" будет полностью готов уже осенью

Все жилье в комплексе "Минск Мир" отвечает самым современным требованиям комфорта. Это каркасно-монолитные дома с квартирами свободной планировки и панорамным остеклением. В каждом подъезде — по два или три скоростных бесшумных лифта OTIS, при этом в некоторых домах есть и панорамные лифты. Еще одно преимущество — просторные дизайнерские лобби, где расположены стойка консьержа, зона отдыха, а также туалетная комната с пеленальным столиком.

Выбор квартир и планировок просто огромный — от небольших квартир-студий в 28 квадратных метров до "евротрешек" площадью до 85 метров!

А недавно стартовала продажа квартир сразу в трех новых домах: "Санкт-Петербург", "Флоренция" и "Копенгаген". Они будут сданы через год-полтора.

На старте — лучший выбор и самые выгодные цены!

Великолепный "Санкт-Петербург" включает две секции по 19 этажей с квартирами площадью от 30 до 86 квадратных метров.

На первом этаже — встроенные коммерческие помещения под магазины и кафе. На втором этаже часть квартир с террасами. Кроме того, здесь же расположены выходы на эксплуатируемую кровлю, где будут размещаться зоны отдыха.

Начиная с третьего этажа, все окна — от пола до потолка, и в каждой квартире — застекленная лоджия. В каждой секции по два лифта, один из которых панорамный.

"Санкт-Петербург" расположен в квартале "Евразия" — в центральной части комплекса, поэтому все ключевые объекты этого "города в городе" здесь будут в непосредственной близости. В центре квартала разместится детский сад на 230 мест. Во дворах — детские игровые и спортивные площадки.

Дом "Санкт-Петербург"
Дом "Санкт-Петербург"

Лобби дома "Санкт-Петербург"
Лобби дома "Санкт-Петербург"

Скоростные и бесшумные лифты OTIS
Скоростные и бесшумные лифты OTIS

Квартал "Евразия"
Квартал "Евразия"

Яркая и солнечная "Флоренция" состоит из трех секций высотой по 25 этажей с квартирами площадью от 43 до 78 квадратных метров. В доме панорамное остекление, при этом в каждой квартире будет лоджия. В каждой секции — по три лифта, два из которых — повышенной грузоподъемности. Возле каждого подъезда предусмотрены помещения для хранения велосипедов — байк-боксы.

Дом "Флоренция"
Дом "Флоренция"

Лобби дома "Флоренция"
Лобби дома "Флоренция"

Квартал "Южная Европа" расположен в северной части комплекса "Минск Мир", в непосредственной близости к центру города. Квартал будет очень зеленым, с множеством деревьев, цветов и кустарников, в окружении которых разместятся детские игровые площадки и площадки для отдыха. Здесь будет построен большой детский сад на 230 мест, а также расположатся магазины, аптека, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и кафе.

Квартал "Южная Европа"
Квартал "Южная Европа"

"Копенгаген" — это 25 этажей с квартирами площадью от 29 до 74 квадратных метров. И восхитительная небесная тонировка остекления фасада! На первом этаже расположатся всего шесть квартир, каждая из которых будет иметь отдельный вход прямо со двора и террасу с калиткой. Начиная с пятого этажа, дом будет оснащен "французскими окнами". Предусмотрено три лифта.

Дом "Копенгаген"
Дом "Копенгаген"

Лобби дома "Копенгаген"
Лобби дома "Копенгаген"

Скоростные бесшумные лифты OTIS
Скоростные бесшумные лифты OTIS

Квартал "Северная Европа" расположен в юго-западной части комплекса, вдоль улицы Кижеватова. Здесь будет построен детский сад на 230 мест, а также детская и взрослая поликлиники. С севера квартал граничит с будущим новым парком.

Квартал "Северная Европа"
Квартал "Северная Европа"

Стоит отметить, что в эти дни в комплексе "Минск Мир" также проходит большая летняя акция для всех! На огромное количество квартир до конца августа установлены очень приятные цены!

И только до конца августа действует рассрочка от застройщика на срок до 10 лет! Можно выбрать квартиру и без первоначального взноса!

Кроме того, до конца июля на все квартиры в квартале "Северная Америка" можно получить скидку 10%!

Спешите приобрести квартиры в многофункциональном комплексе "Минск Мир" на невероятно выгодных летних условиях — за собственные деньги, в кредит с низкими ставками или в беспроцентную рассрочку до 10 лет даже без первоначального взноса!

Приходите за вашей квартирой в офис продаж застройщика, который работает в будние дни с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни — с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Также вы можете обратиться за консультацией к региональным менеджерам сразу в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске и Молодечно.

Номер для связи через мобильных операторов — 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Специальная программа для работников системы здравоохранения и летние акции в "Минск Мир"!

Ваша возможность решить квартирный вопрос особенно выгодно!

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