В ближайшее время Беларусь должна выйти на локализацию производства вакцины от COVID-19 - Головченко

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшее время Беларусь должна выйти на локализацию производства российской вакцины от COVID-19, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Я удовлетворен тем, что наши ведомства плотно взаимодействуют. В ближайшее время мы должны выйти на постепенную локализацию производства в Беларуси (российской вакцины от COVID-19. - Прим. БЕЛТА ). Это даст нам новые компетенции в области микробиологии и фармацевтики", - сказал Роман Головченко.

Дмитрий Мезенцев также отметил высокий уровень взаимодействия двух стран в этом направлении. "Прежде всего хочу поблагодарить за то очень профессиональное взаимодействие, которое сложилось у Минздрава Беларуси и России, Роспотребнадзора, производителей вакцины "Спутник V" и тех специалистов, которые сегодня готовятся к развертыванию совместного производства по созданию вакцины. Мы полагаем, что в феврале-марте будет уже выпущена первая промышленная партия именно на белорусской земле благодаря взаимодействию специалистов двух стран. И то, что Владимир Путин обозначил, что Беларусь будет первой страной, в адрес которой будет направлена вакцина, - все уже реализовано. И массовая вакцинация началась даже ранее, чем планировалось. Вначале планировалась в январе, но началась 29 декабря. Сейчас законтрактованы поставки вакцины на январь, февраль, март", - подчеркнул посол.

По его словам, сотрудничество в этом направлении будет продолжаться. "Это хороший пример для представителей других областей - экономистов, энергетиков, транспортников - как мы можем взаимодействовать, когда ищем совместные решения", - добавил он.-0-