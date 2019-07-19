В БНТУ максимальный конкурс составил 5,5 человека на место

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском национальном техническом университете на специальность "маркетинг" конкурс достигает 5,5 человека на место, сообщил корреспонденту БЕЛТА декан автотракторного факультета, ответственный секретарь приемной комиссии 2019 года университета Денис Капский.

На бюджет документы подали 5774 абитуриента. "Конкурс на специальность "маркетинг" достигает 5,5 человека на место, "программное обеспечение информационных технологий" - 5,07, "автосервис"- 4,93, "экономика и организация производства (приборостроение)" - 4,7 человека на место", "организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте - 3,46, "компьютерная мехатроника"- 3,45, "оборудование и технология сварочного производства"- 2,88, "автомобилестроение (электроника)"- 2,75, "машины и технология обработки материалов давлением" и "техническая эксплуатация автомобилей"- 2,7", - рассказал Денис Капский.

По его словам, проходной балл по некоторым специальностям в этом году вырос вдвое, максимальный - 377.

Всего в 2019 году на обучение в БНТУ планируется принять 4 тыс. 405 человек. Ожидается, что студентами дневной бюджетной формы обучения станут 2444 человека и 503 - заочной. На дневную платную форму обучения планируется принять 762 студента и 696 - на заочную. Что касается цен на платное образование, то рост составит в пределах 10%.-0-