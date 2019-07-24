В БНТУ максимальный проходной балл составил 377

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском национальном техническом университете максимальный проходной балл составил 377 на специальность "программное обеспечение информационных технологий", сообщил журналистам декан автотракторного факультета, ответственный секретарь приемной комиссии 2019 года университета Денис Капский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конкурс у нас состоялся. Было подано более 2,5 заявления на одно место, а по некоторым специальностям конкурс составлял 5,5 человека на место. Максимальный балл составил 377 на специальность "программное обеспечение информационных технологий". Поскольку зачисление на бюджет еще не состоялось, то о минимальном проходном балле говорить пока некорректно", - рассказал Денис Капский.

По его словам, как и в прошлые годы, у абитуриентов востребованы специальности IT- профиля. "Также хороший конкурс на такие специальности, как "экономика и организация производства (приборостроение)", "автосервис", "машины и технология обработки материалов давлением", "техническая эксплуатация автомобилей", "организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте". "Университет имеет давние традиции, славится своей подготовкой, безусловно, быть студентом БНТУ определенная гордость и дальнейшие горизонты в плане развития, самореализации. Инженерное образование одно из востребованных на сегодняшний день. Оно формирует не только ВВП страны, но и ее будущее, по сути дела", - отметил ответственный секретарь приемной комиссии.

Денис Капский напомнил, что БНТУ, как и все высшие учебные заведения, начал прием документов от абитуриентов 12 июля. "Набор на бюджетную форму обучения был завершен 17 июля. Сейчас проходит этап вступительных испытаний, связанных с творческими дисциплинами, и для абитуриентов, поступающих на сокращенный срок обучения. Сегодня резервный день внутренних испытаний, после чего до 27 июля будет проходить зачисление на бюджетную форму обучения. Абитуриенты, которые не прошли по конкурсу на бюджет, до 4 августа могут подать документы на платную форму обучения", - отметил он.-0-