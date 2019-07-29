В БНТУ проходные баллы на многие технические специальности увеличились вдвое

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском национальном техническом университете (БНТУ) проходные баллы на многие технические специальности увеличились вдвое по сравнению с 2018 годом, сообщил корреспонденту БЕЛТА декан автотракторного факультета, ответственный секретарь приемной комиссии 2019 года вуза Денис Капский.

"Зачисление на бюджет мы завершили 27 июля, по 4 августа продолжается набор на платную форму обучения. Хотелось бы отметить, что практически вдвое увеличились проходные баллы на технические специальности по сравнению с прошлым годом. Так, например, на специальность "многоцелевые гусеничные и колесные машины" проходной балл составил - 222, в 2018-м - 109, "обработка металлов давлением" - 210 и чуть более 100 баллов соответственно", - рассказал Денис Капский.

По его словам, многие абитуриенты целенаправленно выбирали ту или иную специализацию. "В тех случаях, когда мы осуществляли набор по группе специальностей из 5-6 и более, были абитуриенты, которые целенаправленно выбирали одну или две специальности, по которым они бы хотели обучаться. То есть они знают, чем хотят заниматься в будущем, где они будут работать, - отметил ответственный секретарь приемной комиссии. - Конкурс на специальности был различным по всем факультетам. Например, на машиностроительном факультете на специальность "экономика и организация производства" конкурс достигал 4 человека на место, на механико-технологическом по техническим специальностям - 2,5 человека на место".

Денис Капский подчеркнул, что в числе наиболее востребованных у абитуриентов специальностей "программное обеспечение информационных систем", "информационные системы и технологии", "промышленное и гражданское строительство", "транспортная логистика", "техническая эксплуатация автомобилей", "автосервис", "технологии машиностроения", "организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте".

Всего 2019 году на обучение в БНТУ примут 4 тыс. 405 человек. Студентами дневной бюджетной формы обучения уже стали 2444 человека и 503 - заочной. На дневную платную форму обучения планируется принять 762 студента и 696 - на заочную.-0-