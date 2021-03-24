24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БНТУ расширен список специальностей для магистрантов на английском языке. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Белорусский национальный технический университет приглашает иностранных граждан для поступления в магистратуру. В связи с эпидемиологической обстановкой вуз предлагает комфортные условия поступления и обучения: в случае, если абитуриент не имеет возможности приехать в Беларусь, мы готовы организовать онлайн-поступление и обучение на платформе Microsoft Teams. Посещение занятий будет происходить по расписанию, утвержденному университетом. Обращаем ваше внимание, что аттестация проходит на территории Беларуси", - рассказали в вузе.

Для удобства иностранных абитуриентов создана специальная платформа-навигатор study.bntu.by, где можно ознакомиться с полным списком факультетов и специальностей, стоимостью обучения, а также документами, необходимыми для поступления. К слову, поступление возможно в осенний и весенний семестры.

Магистерские программы представлены по следующим направлениям: "научно-педагогическая деятельность", "экономика", "мировая экономика", "менеджмент", "инженерный бизнес", "экология", "инновационные технологии в машиностроении", "приборостроение", "системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)", "инновационные технологии в металлургии", "автоматизация", "обеспечение качества", "методы и средства технического обеспечения физической культуры и спорта", "строительство зданий и сооружений".-0-