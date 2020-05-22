В БНТУ рассказали, как пройдет аттестация студентов

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый проректор Белорусского национального технического университета Георгий Вершина рассказал корреспонденту БЕЛТА о том, как в вузе будет организована система аттестации студентов. Соответствующий приказ подписал ректор БНТУ.

"Итоговая аттестация (защита дипломов) будет проходить в режиме индивидуального графика для студентов, но в обязательном порядке в университете. Каждый студент будет только один перед государственной экзаменационной комиссией в соответствии с определенным строгим расписанием с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм", - рассказал Георгий Вершина.

Что касается текущей аттестации - сдачи лабораторных работ, зачетов, экзаменов, - здесь будет использоваться комплексный подход. "Для студентов, которые захотят сдавать индивидуально в аудитории, экзамены будут проходить в письменном виде в строго определенное время в строго определенной аудитории при наличии всех необходимых антисептических средств. Студенты пишут работу, сдают преподавателю, он проверяет. Затем ведомость размещают на сайте факультета, - отметил первый проректор. - Студентам, которые по разным причинам (кто-то находится на самоизоляции, кому-то далеко ехать) захотят сдавать экзамены в дистанционной форме при наличии технических возможностей, это будет разрешено с обязательной аудио- или видеозаписью, которая будет храниться целый год. Режим индентификации в университете уже разработан. При этом студент должен письменно обосновать причину, почему он не может явиться лично".-0-