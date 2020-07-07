В БНТУ рассказали об особенностях вступительной кампании - 2020

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вступительная кампания в Белорусском национальном техническом университете стартует 25 июля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Подать документы можно будет на 140 специальностей 16 факультетов университета. Установлены сроки приема документов: с 25 по 31 июля для абитуриентов, поступающих на бюджет, а также на платной основе на специальности, требующие вступительных испытаний, с 25 июля по 15 августа - для абитуриентов, поступающих на платной основе на специальности, не требующие вступительных испытаний.

В этом году БНТУ готов принять 2 325 человек на дневную бюджетную форму и 510 на дневную сокращенную форму получения образования. 810 мест предоставят для платного дневного отделения и 230 мест - для платного заочного. Также 30 мест предоставляется на дневное сокращенное платное и 430 мест на заочное сокращенное платное отделение. На военно-технический факультет проходит отдельный набор: туда планируется зачислить 92 курсанта.

В свой юбилейный год БНТУ открывает целый ряд новых специальностей, направлений и специализаций. На энергетическом факультете появится специальность "проектирование и эксплуатация атомных электрических станций". Ее выпускники получат базовые знания по ядерной физике, работе ядерных энергетических реакторов и выпустятся с квалификацией инженер-энергетик, что даст возможность работать с оборудованием тепловых электрических станций и на традиционных ТЭС.

Кафедра "Экономика и право" факультета технологии управления и гуманитаризации откроет набор абитуриентов по направлению "экономика и организация производства": впервые в СНГ предлагается получить специальность инженерно-экономического профиля в области экономической безопасности. Еще через год на факультете планируется открыть специальность "переработка вторичных ресурсов". Предполагается, что востребованной будет и специальность "энергоменеджмент".

На специальности "подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование" на факультете транспортных коммуникаций появится новая специализация "инновационное оборудование для получения продуктов из отработанных строительных конструкций".

На приборостроительном факультете на специальности "биотехнические медицинские приборы и системы" будут открыты две специализации: "технические средства диагностики и лечения" и "технические средства замены органов и реабилитация". Такие направления очень популярны среди иностранных студентов. Задача специализаций - дать импульс развитию новых направлений, которые занимаются разработкой и выпуском протезов различных видов, эндопротезов сосудов, клапанов сердца и медицинского оборудования. Как никогда медицине нужны такие специалисты. Выпускники специализаций смогут в дальнейшем работать и сотрудничать с ООО "Полимедтех", который уже совсем скоро станет самостоятельной структурой БНТУ. В дипломе у такого специалиста будет написано: инженер-электромеханик, что позволит работать в организациях Минздрава и других, занимающихся производством, сервисным обслуживанием и ремонтом медицинской техники.

Поступая на специальность "машины и технология литейного производства" механико-технологического факультета, абитуриенты этого года могут выбрать специализацию "аддитивные технологии в литейном производстве". Помимо базовых знаний в области литейного производства, она позволяет овладеть навыками моделирования и проектирования литейных процессов, освоить передовые технологии прототипирования и изготовления оснастки, такие как стереолитография, сверхвысокочастотное и лазерное спекание, фотополимеризация, 3D-печать. Конструкторы и технологи, владеющие знаниями и навыками в области аддитивных технологий, - одни из наиболее востребованных специалистов на машиностроительных и металлообрабатывающих предприятиях как в Беларуси, так и за ее пределами. Специальность относится к остро дефицитным: медалисты и победители республиканских олимпиад имеют возможность поступить на нее без вступительных испытаний.

В магистратуре машиностроительного факультета открылось новое направление "экспертиза конструкционных материалов машиностроения, покрытий и изделий". Ее заказчик - Государственный комитет судебных экспертиз.

В БНТУ также провели ребрендинг специальности "городской электрический транспорт": в 2020 году вуз будет осуществлять набор по обновленной специальности "электрический и автономный транспорт". А в следующем году планирует открыть новую специальность "промышленный дизайн" с несколькими направлениями: "дизайн транспортных средств" на автотракторном факультете, "дизайн производственного оборудования" на факультете технологий управления и гуманитаризации.-0-