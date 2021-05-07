В БНТУ стартовал двухдневный поход памяти

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двухдневный поход памяти начался сегодня в Белорусском национальном техническом университете. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Приближается значимый праздник - День Победы. Ежегодно в Белорусском национальном техническом университете проходят праздничные мероприятия, приуроченные к знаменательной дате. Одни из традиционных мероприятий, которые организует университет, - походы по историческим местам республики. В 2021 году по инициативе декана строительного факультета Сергея Леоновича и при поддержке ректора БНТУ Сергея Харитончика пройдет пеший поход по окрестностям Августовского канала, рассчитанный на два дня".

12 студентов строительного факультета, а также заместитель декана Никита Вабищевич и аспирантка Татьяна Потес отправятся в Гродненскую область. В первый день - 8 мая - ребятам предстоит пройти 35 км. Во второй день группа вернется в Гродно и примет участие в праздновании Дня Победы.

"Августовский канал считается одним из самых живописных и уникальных маршрутов Беларуси. В его окрестностях находятся интересные памятники истории и архитектуры Беларуси. В годы Великой Отечественной войны гидротехнические сооружения канала, вдоль которого были построены оборонительные доты, значительно пострадали, а распределительный шлюз Черток и вовсе разрушен. В 2004 году благодаря поддержке Президента началась реконструкция белорусской части водного пути, которая завершилась в 2006 году. Теперь туристы не только Беларуси, но и всего мира могут пройти маршрут как пешком, так и проехать на велосипеде или сплавиться на байдарке, - пояснил декан строительного факультета. - Однако в окрестностях Августовского канала еще остались места вне туристических маршрутов, где находятся заброшенные железобетонные конструкции, и именно поэтому наш факультет выступил с инициативой провести обследование железобетонных конструкций, сохранившихся после обороны, чтобы впоследствии подготовить проект их восстановления. Это железобетонные доты 68-го Гродненского укрепрайона "Линии Молотова", где с 22 до 29 июня 1941 года героически сражались бойцы и командиры Красной армии".-0-