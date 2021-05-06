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06 мая 2021, 20:49

В БНТУ стартовали мероприятия ко Дню Победы

Фото bntu.by
Фото bntu.by
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6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии 9 Мая в Белорусском национальном техническом университете стартовали праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Так, 5 мая студенты и работники вуза поздравили ветеранов - работников БНТУ с наступающим праздником. Кроме того, в университете прошли конкурсы на знание истории Великой Отечественной войны "Навечно в памяти" и военно-патриотической песни "Память сердца", открылась выставка студенческих архитектурных проектов "Хатынь глазами студентов". Сегодня студенты БНТУ поучаствовали в благотворительной акции "Студенчество БНТУ - ветеранам" в Республиканском интернате ветеранов войны и труда.

Центральным событием станет возложение 7 мая венков и цветов к стеле погибшим работникам и студентам Белорусского политехнического института в годы Великой Отечественной войны. В этот же день откроется новая экспозиция выставки "История Великой Отечественной войны в лицах" в вестибюле 3-го этажа главного корпуса, а также интерактивная площадка "Путь к Победе", которая будет расположена перед главным корпусом.

Завершатся памятные мероприятия 9 мая.-0-

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