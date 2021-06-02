2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В больницах и поликлиниках Беларуси проводится предварительная запись на вакцинацию против COVID-19. Такая информация размещена на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

"В настоящее время в учреждениях здравоохранения Беларуси проводится предварительная запись граждан, желающих вакцинироваться против коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

На сайте министерства размещена ссылка на перечень организаций здравоохранения, которые задействованы в вакцинации. Например, в Минской области это Березинская, Вилейская, Воложинская, Дзержинская, Клецкая, Копыльская, Крупская, Логойская, Любанская, Мядельская, Несвижская, Марьиногорская, Слуцкая, Смолевичская ЦРБ, поликлиники №1, 2, 3, 4 в Борисове, Жодинская ЦГБ и другие.

На сегодня первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 542,3 тыс. человек, из них более 297,1 тыс. прошли полный курс вакцинации.-0-