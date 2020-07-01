В БООР напомнили о минимальных размерах рыбы, при которых разрешен вылов

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси правилами предусмотрена промысловая мера для отдельных видов рыбы, сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

Промысловая мера - минимальный размер рыбы, при достижении которого разрешается вылов. Для обыкновенного сома она составляет 70 см, сига, белого амура, судака и обыкновенной щуки - 40 см, обыкновенного налима - 36 см, жереха - 34 см, язя и голавля - 25 см, чехони - 24 см, линя - 22 см, сазана (карпа) - 20 см. При промысловом рыболовстве минимальный размер угря - 50 см, леща - 27 см, толстолобика - 40 см. При любительском промысловая мера для леща и толстолобика не устанавливается. Любительский лов угря запрещен.

Рыболовам-любителям разрешается, чтобы рыба, не достигшая промысловой меры, составляла не более 20% от общего улова по каждому из видов, для которых установлен минимальный размер. "Например, если в вашем улове пять линей, то один из них может иметь длину менее 22 см, а остальные четыре должны быть длиной 22 см или более", - пояснили в БООР.

Длина рыбы определяется измерением расстояния от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника.-0-