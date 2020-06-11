В борьбе с коррупцией важно проводить криминологические исследования - Сукало

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Верховного суда Валентин Сукало считает важным в борьбе с коррупцией активизировать профилактику и проводить криминологические исследования причин этого негативного явления. Об этом он рассказал в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.

В частности, таких преступлений, как получение взятки госслужащими, за последние три года стало почти вдвое больше. Часто рост связывают с активизацией работы по выявлению таких случаев. "Может, и так, однако я вижу и недостаточность профилактики, невозможность установить причины негативного явления и найти тот комплекс мер, который остановит рост этих преступлений, саму идею коррумпированности в первую очередь чиновников, - отметил Валентин Сукало. - Мне кажется, что необходимо проводить криминологические исследования, чаще обобщать практику - судебную, следственную, прокурорскую. Возможно, дело в психологии. То есть проблему нужно исследовать".

Более того, проблематика должна освещаться квалифицированно, считает председатель Верховного суда. Вместо этого часто в СМИ и соцсетях эта тема звучит не осуждающе, а снисходительно и с жалостью, хотя человек понимал, что совершает уголовно наказуемое деяние.

Что касается коррупции в судейском корпусе, за последние пять лет осуждены четыре человека. "Это единичные случаи, но они есть. Да, у нас много способов контроля, и они, поверьте, жесткие, но, к сожалению, полностью избежать инцидентов не удается. Мы все делаем для того, чтобы минимизировать их", - отметил Валентин Сукало.

Председатель ВС также высказался о преступлениях, связанных с наркотиками. Он считает, что родственники обвиняемых и СМИ часто упрощают ситуацию, недооценивая опасность, ведь речь идет не только о конкретных судьбах, но и о генофонде нации. В ряде стран за эти преступления предусмотрено самое суровое наказание - смертная казнь.

В Беларуси неотложные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков остановили вал таких преступлений, с участием несовершеннолетних - в пять раз. Сейчас законодательство приведено в соответствие с общей криминогенной ситуацией в этой части. Оно позволяет достаточно эффективно находить разумное, взвешенное и справедливое наказание. В последнее время отмечается гуманизация уголовного законодательства. В связи с этим происходят изменения и в судебной практике.-0-

В Беларуси обжалуется около 20% судебных решений Председатель Верховного суда Валентин Сукало рассказал, что судебные ошибки в стране сведены к минимуму.