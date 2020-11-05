5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бразилии новый Embraer для "Белавии" оформляют в фирменные цвета авиакомпании - васильковый и белый, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

"В феврале авиакомпания подписала контракт на поставку трех самолетов нового поколения Embraer E195-E2. Сегодня можно посмотреть, как в Бразилии наводят красоту на воздушном судне", - прокомментировали в Минтрансе видео с подготовкой самолета к отправке в Беларусь.

Самолет прибудет в декабре. Он станет 30-м в парке авиакомпании.

Как ожидается, второй и третий Embraer Е195-E2 прибудут в Беларусь в марте и апреле 2021 года.

Самолет будет выполнен в конфигурации на 125 кресел (будет больше, чем Embraer-195 первого поколения). Предполагается двухклассная компоновка: в эконом-классе - 116 кресел, в бизнес-классе - девять.-0-