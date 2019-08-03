В Брестской крепости открылись Армейские международные игры

3 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" состоялась церемония открытия соревнований Армейских международных игр (АрМИ-2019), передает корреспондент БЕЛТА.

На площади Церемониалов выстроились команды профессионалов из 21 государства - лучшие представители вооруженных сил стран-участниц АрМИ-2019. Участники церемонии возложили цветы и венки к Вечному огню, минутой молчания почтили память защитников крепости-героя.

Начальник Генерального штаба ВС - первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Олег Белоконев отметил символизм сегодняшнего события, которое проходит на земле, где в 1941 году представители разных национальностей продемонстрировали всему миру образец стойкости, мужества и отваги, верность воинскому долгу.

"Участие в Армейских международных играх позволит еще больше укрепить доверие между вооруженными силами и народами наших государств, а, значит, внести весомый вклад в обеспечение международной безопасности. Подобные состязания - это совершенствование полевой выучки и демонстрация уровня обученности военнослужащих вооруженных сил каждой из стран. Это также возможность познакомить наших гостей с Беларусью - красивой, гостеприимной и уютной", - сказал Олег Белоконев и пожелал всем участникам соревнований высоких результатов.

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