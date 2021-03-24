24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за сутки произошло три пожара, сообщили БЕЛТА в МЧС.

23 марта в 9.30 поступило сообщение о пожаре в дощатом гараже в агрогородке Большое Малешево Столинского района. "В результате пожара огнем уничтожена кровля, перекрытие и имущество, повреждены стены гаража. Пострадавших нет", - уточнили в ведомстве.

В этот же день в 17.30 спасателям сообщили о пожаре в блочной летней кухне в деревне Волька Ивацевичского района. "Огнем уничтожена кровля, перекрытие, имущество внутри строения. Пострадавших нет", - рассказали в МЧС.

Позже в 17.46 поступило сообщение о пожаре в дощатой хозяйственной постройке в агрогородке Пески Березовского района. Пожар уничтожил хозяйственную постройку. Пострадавших нет.

Причины пожаров устанавливаются.-0-