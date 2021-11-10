В БСЖ заявляют о недопустимости нарушения прав человека и необходимости оказать содействие беженцам

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский союз женщин заявляет о недопустимости нарушения прав человека и необходимости оказать содействие беженцам. На этом акцентировали внимание корреспондента БЕЛТА в Гомельской областной организации Белорусского союза женщин.

"Женщины Гомельщины против насилия, - подчеркнули в областной организации БСЖ. - Невозможно спокойно смотреть на то, что сейчас происходит у польской границы, - плачущих детей и матерей. Так не должно продолжаться".

"Реальность такова, что в сложившейся ситуации больше всего страдают дети. Даже один день, проведенный в таких жутких условиях, окажет разрушительное воздействие на ребенка, - считают женщины. - Как матери, дочери, сестры и бабушки мы переживаем за этих людей и не понимаем, как можно допускать такое отношение в 21 веке".

"Заявляем о недопустимости нарушения прав человека и о необходимости оказать содействие беженцам. Мы, белорусские женщины, просим мировое сообщество помочь вернуть этим людям их права", - отметили в Гомельской областной организации Белорусского союза женщин.-0-

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Фото Рамиля Насибулина