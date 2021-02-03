В БЖД рассказали, какие поезда будут курсировать между Минском и Москвой с 8 февраля

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поэтапное восстановление международного железнодорожного пассажирского сообщения между Беларусью и Россией начнется с 8 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"В соответствии с решением правительства РФ с 00.00 8 февраля 2021 года возобновляется международное пассажирское сообщение между Беларусью и Россией, которое было приостановлено 5 апреля 2020-го. Восстановление движения международных пассажирских поездов будет осуществляться поэтапно", - рассказали в БЖД.

На первоначальном этапе будет организовано курсирование поезда №2/1 Минск - Москва формирования Белорусской железной дороги: по четным дням - из Минска, по нечетным - из Москвы. Из Минска поезд №2/1 будет отправляться в 22.10, а прибывать в Москву в 8.13. Из Москвы поезд отправится в 22.13 и прибудет в Минск в 7.26. По территории Беларуси он будет следовать без посадки и высадки пассажиров на станции Орша-Центральная. На территории РФ будет делать остановки на станциях Смоленск и Вязьма.

Также предусматривается остановка поездов №30 Калининград - Москва и №29 Москва - Калининград на станции Минск-Пассажирский. Проездные документы будут продавать только для проезда в сообщении Минск - Москва и обратно. При этом пассажиры смогут приобрести проездные документы при следовании из Минска до станций Смоленск, Вязьма, Гагарин и от указанных станций до станции Минск-Пассажирский.

"Пассажирам настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания", - обратили внимание в БЖД.

Белорусская железная дорога продолжит дальнейшее взаимодействие с ОАО "РЖД" по поэтапному восстановлению графика движения международных поездов в сообщении с РФ. Пассажиров будут оперативно информировать о результатах.

Актуальную информацию можно получить на сайте БЖД, в официальном мобильном приложении "БЧ.Мой поезд" и по телефону контакт-центра 105. Поддержка пассажирам, находящимся за пределами Беларуси, оказывается по телефону +375 222 39 25 47.-0-