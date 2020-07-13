В чате Telegram активно призывали к силовому воздействию на правоохранителей - Казакевич

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чате Telegram-канала "Армия с народом" были активные призывы к силовому воздействию на правоохранителей. Об этом сегодня во время онлайн-конференции рассказал первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич, сообщает БЕЛТА.

Геннадий Казакевич отметил, что "в чате осуществлялись активные призывы к силовому воздействию" на правоохранителей, обсуждались конкретные способы.

В трансляции продемонстрировали скриншоты сообщений бывшего правоохранителя, а ныне охранника. По мнению Геннадия Казакевича, он не имеет понятия о действиях милиции. Данный мужчина был владельцем канала.

Продемонстрировано также видео с показаниями администраторов канала. "Целью являлся вывод людей на площадь, как в 2010 году, но в более масштабном объеме", - сказал мужчина на записи.

"Ничего общего с армией, с правоохранительными органами эти люди не имели", - подчеркнул Геннадий Казакевич.

Сейчас по деятельности данного сообщества проводится доследственная проверка.

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Сотрудники МВД подверглись травле в интернете после событий в Гродно - Казакевич Первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич подчеркнул, что подобные действия направлены на то, чтобы расшатать и дестабилизировать ситуацию в стране.