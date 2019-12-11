В Dana Mall спешит главный Дед Мороз страны!

Новый год все ближе, и время волшебства и удивительных праздников начинается! В крупнейшем торгово-развлекательном центре страны Dana Mall в ближайшее воскресенье, 15 декабря в 15:00, состоится большой новогодний детский праздник, главным героем которого вместе с ребятами станет самый настоящий в Беларуси Дед Мороз – прямо из Беловежской пущи!
Вместе с неизменной спутницей Снегурочкой и другими сказочными персонажами Дед Мороз устроит для детей большой новогодний праздник. А еще привезет подарки для победителей проекта "Новогодняя почта Деда Мороза", который в предпраздничные дни радует маленьких посетителей ТРЦ Dana Mall. И все это – у потрясающей новогодней елки, которая установлена в главном атриуме торгового центра.
Напомним, что в этом году в оформлении торгово-развлекательного центра доминирует тема глобального потепления, к которой привлечено всеобщее внимание. Компания Dana Holdings решила подробнее познакомить ребят с этой самой актуальной на планете проблемой.
Вплоть до 8 января в Dana Mall работает "Полярная станция" – ежедневно на третьем этаже торгового центра на островке детского творчества "Пальчики" аниматоры рассказывают ребятам о проблеме глобального потепления, о том, как мы можем влиять на ее решение, и что может делать каждый из нас, чтобы предотвратить ее последствия.
Кроме того, профессиональные и опытные педагоги каждый день проводят здесь с детьми занятия по различным видам детского творчества – ребята учатся лепить из пластилина, рисовать, клеить поделки. Даже самые маленькие ручки вмиг становятся умелыми, и дети после таких полезных занятий могут уже самостоятельно приготовить подарки под елку для своих родных!
Еще один важный детский проект предновогодних дней в Dana Mall – "Новогодняя почта Деда Мороза". Его идея перекликается с главной темой "Полярной станции". Ведь глобальное потепление угрожает не только всей нашей настоящей планете, но и сказочному миру – дому Деда Мороза тоже грозит беда. Поэтому на "Полярной станции" ребята могут придумать, как спасти дом волшебного старика, а потом с помощью сказочной новогодней почты отправить ему свои идеи.
"Новогодняя почта" и позовет Деда Мороза в дорогу. Ведь он прочитает каждое посланное в его адрес письмо и определит, кто из ребят придумал самые оригинальные и интересные идеи для спасения от глобального потепления. А так как накануне Нового года без подарков Дед Мороз не ходит, для победителей в его огромном мешке всегда найдутся очень приятные сюрпризы.
Но главное – настроение праздника, которым наполнен в эти дни ТРЦ Dana Mall!
Огромная, под самый купол атриума новогодняя елка не просто красива, а волшебна. Она анимирована – фигурки зверей и птиц, которые обитают на полюсе, двигаются, словно живые. У подножия – трио великолепных поющих пингвинов, которые полюбились ребятам еще в прошлом году. Их рождественские песенки, сопровождаемые смешными ужимками и подмигиваниями, приводят в восторг ребятню. И даже в сердцах взрослых пробуждают воспоминание о том, что Новый год – не просто любимый праздник, а настоящая сказка.
Новогоднее настроение во всем – в убранстве торгового центра, в новогодних мелодиях. А какой популярностью пользуются праздничные фотозоны на каждом этаже торгового центра плюс новогодняя световая объемная инсталляция при входе – ведь это действительно доступная и приятная возможность самостоятельно режиссировать новогоднюю съемку своих любимых и близких и получить отличные снимки на память!
И конечно же, Dana Mall – это отличная возможность подобрать подарки к празднику. Ведь здесь работают сотни магазинов ведущих мировых брендов и лучших отечественных производителей, а значит выбрать подарок можно на любой вкус и любые потребности!
Не упустите возможность почувствовать приближение Нового года! Подарите детям радость встречи с любимыми персонажами праздника! Ведь Новый год – это не только полночь, "когда часы двенадцать бьют", а настоящая волшебная сказка, в которую мы погружаемся в детстве и трепетно проносим сквозь всю нашу жизнь.
Или кто-то еще не верит в Деда Мороза?
Запоминайте адрес, где живет новогодняя сказка: г. Минск, ТРЦ Dana Mall, ул. П. Мстиславца, 11.
И не упустите встречу с главным Дедом Морозом страны прямо в центре Минска в воскресенье, 15 декабря, в 15.00!