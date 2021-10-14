В День матери милиционеры порадовали дам необычным флешмобом

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В День матери сотрудники милиции порадовали прекрасных дам необычным флешмобом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД.

Представительниц ведомственных республиканского госпиталя, центральной поликлиники и Министерства внутренних дел у входа встречали с цветами и музыкой. Заслуженный коллектив духового оркестра ГУВД Минска расположился у поликлиники еще до рассвета - первых медработников встретил бодрящий саундтрек из советской комедии. А курсанты Специализированного лицея МВД - некоторые из них в костюмах ростовых кукол - всем сотрудницам дарили розы.

"Акция - чудо! Наши милиционеры знают, как нас порадовать и поддержать в нелегкое время. Они делают это уже не в первый раз - и каждая их идея неповторима. Очень здорово начинать этот праздничный день с таких ярких эмоций, - отметила заведующая 2-м терапевтическим отделением Ирина Приходько. - Приятно видеть, что пациенты так ценят наш труд. Как медик хочу пожелать всем нам крепкого здоровья. Дорогие женщины, берегите себя и свои семьи!"

"Сюрприз удался! Такое внимание к нам окрыляет. Все настолько спонтанно… Акция вызвала лишь самые добрые и теплые чувства. Такие моменты вдохновляют, дают сил, объединяют коллектив. От всего сердца говорю спасибо", - сказала иглорефлексотерапевт неврологического отделения Елена Милькото.

Еще один флешмоб спустя час прошел возле здания министерства внутренних дел. Здесь прекрасных дам с цветами и музыкой встречали сотрудники Центра культурно-воспитательной работы МВД и спецподразделения ДПС "Стрела", а также курсанты. Не заметить эту акцию было невозможно: площадка перед зданием сверкала красно-синими огнями милицейских мотоциклов! К поздравлениям присоединился и Союз женщин МВД.

"Наши коллеги очень нас впечатлили и подняли настроение. Цветы они дарят не только нам, сослуживицам, но и прохожим: женщины буквально светятся от счастья. Скажу одно: быть мамой иногда так непросто, но мы справляемся со всеми трудностями. Все благодаря любви", - подчеркнула старший инспектор по особым поручениям управления ДГиМ МВД Ирина Степанова.

В украшенном воздушными шариками холле сотрудниц МВД ждал еще один сюрприз. С экрана телевизора к ним обращались дети и министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков.

"Дорогие дамы, позвольте поздравить вас с самым трогательным праздником. Быть мамой очень почетно, но в то же время так нелегко. Всем тем, кто однажды подарил жизнь, хорошо знакомы бессонные ночи у постелей заболевших детей, да и в целом беспокойство за них… Хочу пожелать женщинам здоровья и всех благ. Пускай хранительниц семейного очага любят и ценят их домочадцы. Искренне благодарю всех матерей милиционеров: они воспитали настоящих патриотов!" - сказал глава ведомства. -0-

Фото МВД