В день открытых дверей Академию МВД посетили более 900 человек

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 900 человек приняли участие в дне открытых дверей Академии МВД, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.
Приехали школьники из Бреста, кадеты из Могилевского и Минского областных училищ. На интерактивных площадках будущим абитуриентам рассказали о работе следователя, эксперта-криминалиста, оперативника, участкового инспектора и сотрудника ГАИ. Здесь разместился ситуационно-оперативный штаб Следственного комитета и передвижная экспертно-криминалистическая лаборатория ГКСЭ.
Академия МВД подробно познакомила гостей с особенностями обучения. Кафедры продемонстрировали экспозицию вооружения, пункты дактилоскопии, фиксации следов преступления, составления фоторобота. Также экскурсии прошли в стрелковом тире, спортивном зале и общежитии факультета милиции.
Перед школьниками и их родителями выступили бригада спецназначения внутренних войск МВД и спортивная команда по рукопашному бою.-0-