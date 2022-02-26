В день референдума в учреждениях здравоохранения будут работать более 200 закрытых участков

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Беларуси и ЦИК согласовали рекомендации по санитарно-противоэпидемическим мероприятиям при проведении республиканского референдума. Особое внимание в них уделено профилактике распространения респираторных инфекций, в том числе COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минздрава.

Членам участковых комиссий было рекомендовано завершить основной курс вакцинации за 2-3 недели до референдума. Члены комиссий должны быть обеспечены масками, дезинфицирующими средствами для обработки рук. Они допускаются к участию при отсутствии признаков респираторных инфекций.

Механизм голосования пациентов с COVID-19, находящихся в больницах, в воскресенье будет такой: члены комиссии, надев СИЗы (костюмы, респираторы, щитки, перчатки), войдут в красную зону. То есть это отделение в стационаре, где находятся пациенты с COVID-19. После того, как пациенты завершат голосование, ящик для голосования будет обработан дезинфицирующим средством.

Голосование пациентов с COVID-19, которые находятся на амбулаторном лечении (по их заявлению) будет проводиться по месту проживания - к ним придут члены комиссии с ящиком для голосования.

Кроме того, будет организована работа медицинских работников на всех участках для голосования.

Также в воскресенье будет организовано дежурство в организациях здравоохранения наиболее подготовленных специалистов, усилены приемные отделения больничных организаций.-0-

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