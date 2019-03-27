В детском технопарке Беларуси обучение наладят по 11 профилям

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обучение в национальном детском технопарке будет налажено по опережающей образовательной программе. Ее реализация предусматривает 11 профилей с соответствующими лабораториями, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Министерства образования.

Это будут информатика и компьютерные технологии, архитектурный и промышленный дизайн, лазерная техника и технологии, аэрокосмические технологии, энергетика будущего, инженерная экология, машины и двигатели, "зеленая химия", нанотехнологии, робототехника, биотехнологии. В основу процесса обучения положат проектный метод, который нацелен на результат и формирует умение работать в команде.

Планируется, что в состав детского технопарка войдут республиканские центры инновационного и технического творчества, экологии и краеведения.

Детский технопарк станет учреждением образования нового типа. Его создание позволит усовершенствовать систему работы с одаренными детьми, мотивировать их выбирать профессии, связанные с наукой, высокотехнологичным производством. "Это новый уровень в развитии интеллектуальных способностей школьников", - подчеркнули в Минобразования.

Идея создания детского технопарка была озвучена на II Съезде ученых Беларуси в 2017 году, ее поддержал Президент.

Как сообщалось, воспитанники национального детского технопарка займутся реализацией актуальных для реального сектора экономики проектов. Руководить талантливыми молодыми людьми будут ведущие ученые и учителя первой и высшей квалификационной категории.

В технопарке будут проводить профотбор. По результатам обучения молодые люди смогут поступать в ведущие вузы.

В полном формате детский технопарк должен заработать с начала 2021 года, а разместится он в одном из корпусов БНТУ. Сейчас корпус недостроен, но к тому времени его завершат, устроят лаборатории, которые будут оснащены передовым оборудованием.-0-