В Доме дружбы провели литературную встречу, посвященную творчеству палестинских поэтов

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палестинской литературе было посвящено заседание клуба "Любителей зарубежной литературы", которое состоялось в минском Доме дружбы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Белорусском обществе дружбы и культурной связи с зарубежными странами.

На литературной встрече ведущая Олеся Доменникова рассказала о знаменитых поэтах и писателях Палестины, творчество которых известно во всем мире. Махмуд Дарвиш, Абдельрахим Махмуд, Абу Сальма, Фадва Тукан - их произведения звучали в Доме дружбы.

Стихи палестинских поэтов звучали на арабском, белорусском и русском языках. А своим видением их творчества поделились студенты столичных вузов.

Большое внимание было уделено многогранному творчеству Махмуда Дарвиша (1941-2008). Этот национальный палестинский поэт и писатель является обладателем ряда литературных наград. В своих произведениях он воспевает Палестину.

Мероприятие состоялось с участием активистов общества "Беларусь-Палестина", студентов вузов, а также любителей зарубежной литературы.-0-

Фото Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами