В Доме дружбы состоялась церемония гашения почтовой марки к 30-летию белорусско-вьетнамских дипотношений

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония официального гашения почтовой марки, посвященной 30-летию установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Социалистической Республики Вьетнам, 24 января состоялась в Доме дружбы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Николай Борисевич, заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь Наталья Гордеенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в Республике Беларусь Нгуен Ван Нгы, активисты общества "Беларусь - Вьетнам".

На праздничном вечере, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и Вьетнамом, состоялся концерт, на котором исполнялись вьетнамские песни и танцы. Кроме того, была представлена фотовыставка, рассказывающая о развитии сотрудничества между Беларусью и Вьетнамом.-0-