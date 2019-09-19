В доме "Микеланджело" комплекса "Маяк Минска" раскупаются последние квартиры

Тем, кто мечтал приобрести квартиру в современном районе Минска в по-настоящему элитном доме с потрясающими видами из окон, надо поспешить в отдел продаж компании "Дана Холдингз". Свободных квартир в доме "Микеланджело" остается все меньше, а значит, все меньше и возможностей стать жителем практически готового жилого комплекса "Маяк Минска"!

"Микеланджело" – это первый слева дом, если смотреть со стороны Национальной библиотеки, в ансамбле современных зданий с наклонными фасадами, огромная арка между которыми выглядит, как входные ворота во весь комплекс "Маяк Минска". В архитектуре есть что-то средиземноморское. И это не удивительно, если учесть, что проект разрабатывали специалисты международного холдинга "Дана" из разных стран мира. А объединяет весь ансамбль стильный двухэтажный стилобат, в котором будут размещены коммерческие помещения.

Вид на жилой комплекс "Маяк Минска" со стороны Национальной библиотеки

Дом "Микеланджело" в многофункциональном комплексе "Маяк Минска"

Фонтан "Дана Танец"

Дом "Микеланджело" интересен по многим характеристикам.

Прежде всего — в этом здании компания "Дана Холдингз" некоторые квартиры предложила с полной внутренней отделкой. Эти квартиры, ремонт в которых будет сделан по дизайнерским проектам и с применением лучших материалов и оборудования, полностью готовы к проживанию. Еще никогда ранее вселение в новую квартиру не было таким быстрым и беспроблемным! Но повторим, что ремонт сделан только в некоторых квартирах. У покупателя есть выбор – приобрести квартиру в доме "Микеланджело" с отделкой, стоимость которой составляет по 500 евро по курсу Нацбанка за каждый квадратный метр, или приобрести жилье без ремонта, чтобы сделать ремонт самостоятельно.

Партнеры "Дана Холдингз" из Объединенных Арабских Эмиратов сравнивают "Микеланджело" с небоскребом "Бурдж-Халифа" в Дубае — из-за сходных архитектурных решений. Интересна и планировка квартир — от небольших, площадью в 38 метров, до расположенных на верхних этажах пентхаусов площадью почти 200 "квадратов".

Дом "Микеланджело" двухсекционный. Объединяет две секции общее дизайнерское лобби с местом для консьержа, санитарной комнатой с пеленальным столом и зонами отдыха – как в лучших отелях мира. У здания переменная этажность – от 9 до 13 этажей.

Дом "Микеланджело"

Уникальный дизайн просторных и светлых лобби с санитарной комнатой с пеленальным столом — это визитная карточка всех домов "Маяка Минска"

В стилобате под этим домом будет размещен двухэтажный торговый комплекс, имеющий в своем составе рестораны, кафе и оздоровительный центр, а также подземный паркинг на 50 машиномест с местами для хранения велосипедов. Это очень удобно для автовладельцев: доступ к машинам возможен как с улицы, так и непосредственно из жилого дома – в паркинг можно спуститься на лифте.

В стилобате под домом "Микеланджело" будет размещен двухэтажный торговый комплекс

Переменная этажность здания, предложенная архитекторами – это не только чисто дизайнерское решение, но и особый уровень комфорта жилых помещений. Каскадом террас этажи "спускаются" в сторону Национальной библиотеки. Террасы есть у квартир третьего этажа, а также 10 – 13 этажей. Террасы позволяют наслаждаться видом и на сам "алмаз" Национальной библиотеки, и на парковую зону Слепянской водной системы.

Террасы позволяют наслаждаться видом и на Национальную бибилиотеку и на парковую зону Слепянской водной системы.

В жилой архитектуре Минска дом "Микеланджело" задает новый, особый уровень. Ведь здесь применены решения, которые ранее практически не использовались при жилом строительстве в Беларуси. Например, фасад, который обращен к Национальной библиотеке, полностью выполнен с панорамным остеклением и имеет наклонную геометрию – верхние этажи будто нависают над нижними, и таким образом обеспечивается наилучшая обзорность и одновременно приватность жилого пространства.

В архитектуре дома "Микеланджело" применены решения, которые ранее практически не использовались при жилом строительстве в Беларуси

Особая тема – качество жизни в доме "Микеланджело". Все квартиры свободной планировки, поэтому каждый владелец сможет оборудовать свое жилое пространство по своему вкусу и потребностям. Лифты скоростные и бесшумные, фирмы OTIS – известного европейского производителя, общественные помещения с дизайнерской отделкой и использованием натурального камня, фактурой напоминающего мрамор, с которым работал Микеланджело. Конечно же, здесь установлены и современные домофоны, и системы видеонаблюдения. Дом престижен каждым своим нюансом!

Скоростные и бесшумны лифты

Но не зря же говорят, что расположение определяет ценность жилья! О преимуществах всего комплекса "Маяк Минска" хорошо известно. Это и развитое транспортное сообщение – рядом с главным проспектом столицы и буквально у входа на станцию метро "Восток".

Станция метро "Восток" – в пешей доступности

Это и социальная инфраструктура, которая включает школу, детские сады, а также многочисленные магазины, объекты общественного питания и сервиса. Конечно же, это самый большой в стране торгово-развлекательный центр "Дана Молл", в котором представлены магазины белорусских производителей и известных мировых брендов, а также есть художественная галерея-салон "АртХаос", кинотеатр и фудкорт. Для деловых людей построен современный бизнес-центр класса А – DanaCenter.

Школа с бассейном и теннисными кортами в жилом комплексе "Маяк Минска"

Строящийся детский сад во дворе дома "Рафаэль"

Крупнейший в Беларуси торгово-развлекательный центр Dana Mall - рай для приятного шопинга и самых разнообразных развлечений

В состав многофункционального комплекса "Маяк Минска" входит бизнес-центр Dana Center - идеальное место для ведения самого успешного бизнеса

Но, пожалуй, главная достопримечательность всего комплекса – пешеходный бульвар Пикассо, который связывает весь архитектурный замысел проекта "Маяк Минска" воедино и становится центром общения и встреч для всех жителей.

Красивейшая пешеходная улица города бульвар Пикассо

Здесь есть все для комфорта и удовольствия жителей – практически каждый день открываются новые магазины, кафе, офисы туристических компаний, заведения сферы услуг. Конечно же, установлены удобные лавочки, обустроен широкий променад.

Коммерческая недвижимость в жилых зданиях – это не только удобство и комфорт горожан, но и выгодные инвестиции для бизнеса

И даже собственные арт-объекты есть – скульптурные композиции! Здесь каждый может ощутить, какой потенциал заложен в подобной организации городского пространства, какие фестивали, праздники – как для жителей комплекса, так и для всех минчан – позволяют они организовывать. И как позволяют отдохнуть и расслабиться.

Бульвар Пикассо – это пространство активной городской жизни

Все лето здесь по выходным дням проводились мероприятия "Лето на Маяке"! Вместе с фонтаном "Дана Танец" бульвар стал новой городской достопримечательностью – в Минске даже появилась мода среди молодоженов устраивать здесь фотосессии!

Новая достопримечательность Минска – фонтан "Дана Танец"

Среди молодоженов появилась мода устраивать здесь фотосессии

Все лето по выходным дням на бульваре Пикассо проводились праздничные программы

В общем, самое время заглянуть в офис продаж компании "Дана Холдингз"! И не сдерживайте свои мечты о собственной квартире в элитном доме, сомневаясь в своих финансовых возможностях. Ведь у застройщика есть разнообразные предложения по финансированию покупки!

Речь идет, во-первых, о беспроцентной рассрочке от застройщика – в доме "Микеланджело" этой осенью можно приобрести квартиру, распределив выплату всей суммы на срок до пяти лет! Условия просты – необходимо внести 30% стоимости выбранного помещения, а далее оформить рассрочку от застройщика на внесение остальной суммы равными долями на протяжении выбранного срока. Если Рассрочка – на 5 лет, это значит, необходимо будет сделать 60 выплат. Ни справки о доходах, ни поручителей не требуется – оформить покупку в рассрочку можно в отделе продаж буквально за один день, взяв с собой паспорт.

А во-вторых, покупку квартиры можно осуществить и в кредит. Ведь "Дана Холдингз" предлагает кредитные программы самых крупных белорусских банков с наиболее выгодными условиями. Особенной популярностью пользуется партнерская кредитная программа с "АСБ Беларусбанк" – кредит до 90% стоимости жилья выдается на срок до 20 лет. При этом в первый год ставка по кредиту составит всего 5,49% – и это лучшее предложение на рынке! А в последующие годы ставка рассчитывается по формуле "ставка рефинансирования Нацбанка плюс 4,3%", что на сегодняшний день составляет 13,8% годовых.

Наконец, не надо забывать и о том, что "Дана Холдингз" находит индивидуальный подход к каждому клиенту, чтобы подобрать оптимальный вариант финансирования покупки в зависимости от возможностей покупателя.

И ведь что очень важно – дом полностью завершен, а значит, понравившуюся квартиру можно осмотреть, а после покупки сразу начинать ремонт и отделку!

Все подробности по условиям покупки квартир в доме "Микеланджело" можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж Dana Holdings. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Размещение рекламы на БЕЛТА