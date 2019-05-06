В ДТП в Украине погибли 3 белоруса, 8 пострадали - МИД

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В дорожно-транспортном происшествии в Украине погибли три белоруса, восемь пострадали, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Авария произошла в районе села Красник Верховинского района Ивано-Франковской области, в обрыв упал грузовик с белорускими туристами. "По актуальной информации на данный момент, трое белорусов погибли, 8 с травмами легкой и средней степени тяжести госпитализированы. Личности всех установлены", - рассказал Анатолий Глаз.

По его словам, посольство Беларуси в Украине продолжает работу по оказанию необходимой помощи пострадавшим в контакте с украинской стороной, а также с белорусскими органами власти.-0-