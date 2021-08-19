Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 19 августа 2021
Минск Переменная облачность +17°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:57 Четыре полицейских пострадали в перестрелке в Альбукерке В мире
22:24 Повный: храмы - это не политические трибуны и не площадки для дебатов Общество
22:22  ГПК: Польша не прекращает попытки вытеснения беженцев Общество
22:20 Подозреваемый в минировании грузовика у библиотеки Конгресса США взят под стражу В мире
22:17 В духовной академии и семинариях, пожалуй, нужен факультатив по патриотическому воспитанию - Повный Общество
21:57 Повный: задача церкви в учебных учреждениях - очеловечивать, а не проповедовать Общество
21:31 Полиция сняла оцепление с площади Таймс-сквер в Нью-Йорке В мире
21:22 Повный: сохранение своей идентичности - самое ценное для белорусов в исторической перспективе Общество
21:03 Гандболисты минского СКА стали финалистами турнира в Москве Спорт
20:52 Площадь Таймс-сквер в центре Нью-Йорка перекрыта из-за подозрительного предмета В мире
20:49 Дорожную разметку этой ночью будут наносить на более чем 20 участках в Минске Регионы
20:42 Белорусские гандболисты вышли в полуфинал юниорского чемпионата Европы Спорт
20:37 На празднике-конкурсе "Матчыны кросны" в Старых Дорогах покажут свое мастерство более 100 ткачей Афиша
20:30 ФОТОФАКТ: Озеро Иссык-Куль В мире
20:30 Музеи Минской области представят интерактивные экспозиции на Кургане Славы Афиша
20:08 Террорист взорвал бомбу у штаб-квартиры разведки в столице Сомали В мире
19:34 Японская криптобиржа Liquid сообщила о краже со счетов более $91 млн В мире
19:18 Исторический максимум смертей от COVID-19 зафиксирован в Западной Африке В мире
18:55 Народное гулянье "ЯблыкFest" впервые пройдет в Рогачевском районе Афиша
18:51 На строительство в Полоцке нового детского сада с бассейном будет затрачено более Br8,5 млн Регионы
18:51 Вечер ирландской культуры прошел в литературно-мемориальном музее Якуба Коласа Культура
18:44 Перспективы развития системы образования обсудят на республиканском педагогическом совете Общество
18:43 В бюджет Бобруйска за 7 месяцев поступило почти Br170 млн Экономика
18:34 Белорусские специалисты построят одну из крупнейших школ в России Общество
18:31 О "накатах", сведении счетов, чистых руках и уходе в политику - главные месседжи Лукашенко бизнесу Президент
18:27 Постпреды сформируют проекты повесток дня заседаний СМИД и Совета глав государств СНГ Политика
18:21 Ольга Бузова об "X-Factor в Беларуси": "Удивляюсь каждый день" Ссылки на БелТА Плюс
18:21 В Брестской области уничтожено более 3 т конопли Происшествия
18:20 Пенсионер попал под машину на проспекте Машерова в Минске Происшествия
18:16 Более 45,8 тыс. человек отдохнули в здравницах Гомельской области в I полугодии Регионы
Все новости
Все новости
Общество
19 августа 2021, 22:17

В духовной академии и семинариях, пожалуй, нужен факультатив по патриотическому воспитанию - Повный

Фото из архива
Фото из архива
19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Настоятель храма-памятника в честь Всех Святых протоиерей Федор Повный выразил мнение, что факультатив по патриотическому воспитанию нужен в духовной академии и семинариях. Об этом он заявил в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Это тоже урок 2020 года, только для Церкви. Он показал слабое звено, которое нужно исправлять. Пожалуй, в семинарии, академии тоже нужен факультатив по патриотическому воспитанию. И информчас. Это, конечно, может быть, и в шутку сказано, но в каждой шутке есть доля шутки", - сказал Федор Повный.

Протоиерей отметил, что в прошлом году некоторых священнослужителей, как и обычных людей, захлестнули эмоции, они стали жертвами информационного насилия. "Многие искренне полагали, что это их взгляд, что они выступают против лжи и издевательства над людьми. Но так ли это? Если бы это был по-настоящему евангельский взгляд, в духе Евангелия, а не под его прикрытием, то все было бы по-другому", - убежден священник.

"Есть группа священников, которая вошла в Церковь в мое время как диссиденты, отрицавшие советскую власть. И это диссидентство стало второй натурой, даже когда все поменялось. Есть еще так называемые церковные либералы, которые всерьез обсуждают, а порой осуждают священноначалие, административные промахи, недочеты. Критикуют архиереев, помышляют о реформировании Церкви, спорят о ее канонах. Часто они интеллектуальны, образованны, начитанны, но в Церкви важны молитва, послушание и смирение, а не экспертное мнение. В любом случае их не так много. Просто они заметны", - добавил Федор Повный.-0-
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
мнения
Новости рубрики Общество
Фото из архива Повный: храмы - это не политические трибуны и не площадки для дебатов
Фото из архива  ГПК: Польша не прекращает попытки вытеснения беженцев
Фото из архива Повный: задача церкви в учебных учреждениях - очеловечивать, а не проповедовать
Федор Повный. Фото из архива Повный: сохранение своей идентичности - самое ценное для белорусов в исторической перспективе
Фото из архива Перспективы развития системы образования обсудят на республиканском педагогическом совете
Фото из архива Белорусские специалисты построят одну из крупнейших школ в России
Главное
О "накатах", сведении счетов, чистых руках и уходе в политику - главные месседжи Лукашенко бизнесу
Лукашенко: бюджет Беларуси складывается даже лучше, чем мы думали, и лучше, чем могло быть
Головченко принял участие в заседании Евразийского межправсовета в узком составе
“Оплати.Бизнес”: экономь трижды!
Топ-новости
Лукашенко рассказал, какой бизнес никому не нужен, и привел пример Китая
Лукашенко о бизнесменах: никто с ними сводить счеты не будет
Повный: сохранение своей идентичности - самое ценное для белорусов в исторической перспективе
Головченко и Мишустин обсудили сотрудничество Беларуси и России
РЕПОРТАЖ про тех, для кого цена "белорусского золота" - не просто цифры
"Проблем быть не должно" - глава МНС рассказал, как отстроена система по сбору транспортного налога
Беглые оппозиционеры занимаются геноцидом белорусского народа - Боровик
Теплая с дождями погода ожидается в Беларуси в выходные 
Агрометеорологические условия благоприятны для подготовки почвы под сев озимых - Белгидромет
Иванец рассказал о "проектах будущего", которые реализует НАН
"Есть вопиющие факты" - КГК возбудил уже более 20 уголовных дел по фактам выплаты зарплат в конвертах
Вложения государства в научно-технические программы в прошлой пятилетке окупились многократно - ГКНТ
Учрежден флаг органов пограничной службы
ПЦР-тесты в Национальном аэропорту Минск будут делать круглосуточно
Исаченко: в основе Целей устойчивого развития - никого не оставить в стороне
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.