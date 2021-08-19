В духовной академии и семинариях, пожалуй, нужен факультатив по патриотическому воспитанию - Повный

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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Настоятель храма-памятника в честь Всех Святых протоиерей Федор Повный выразил мнение, что факультатив по патриотическому воспитанию нужен в духовной академии и семинариях. Об этом он заявил в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.
"Это тоже урок 2020 года, только для Церкви. Он показал слабое звено, которое нужно исправлять. Пожалуй, в семинарии, академии тоже нужен факультатив по патриотическому воспитанию. И информчас. Это, конечно, может быть, и в шутку сказано, но в каждой шутке есть доля шутки", - сказал Федор Повный.
Протоиерей отметил, что в прошлом году некоторых священнослужителей, как и обычных людей, захлестнули эмоции, они стали жертвами информационного насилия. "Многие искренне полагали, что это их взгляд, что они выступают против лжи и издевательства над людьми. Но так ли это? Если бы это был по-настоящему евангельский взгляд, в духе Евангелия, а не под его прикрытием, то все было бы по-другому", - убежден священник.
"Есть группа священников, которая вошла в Церковь в мое время как диссиденты, отрицавшие советскую власть. И это диссидентство стало второй натурой, даже когда все поменялось. Есть еще так называемые церковные либералы, которые всерьез обсуждают, а порой осуждают священноначалие, административные промахи, недочеты. Критикуют архиереев, помышляют о реформировании Церкви, спорят о ее канонах. Часто они интеллектуальны, образованны, начитанны, но в Церкви важны молитва, послушание и смирение, а не экспертное мнение. В любом случае их не так много. Просто они заметны", - добавил Федор Повный.-0-
"Это тоже урок 2020 года, только для Церкви. Он показал слабое звено, которое нужно исправлять. Пожалуй, в семинарии, академии тоже нужен факультатив по патриотическому воспитанию. И информчас. Это, конечно, может быть, и в шутку сказано, но в каждой шутке есть доля шутки", - сказал Федор Повный.
Протоиерей отметил, что в прошлом году некоторых священнослужителей, как и обычных людей, захлестнули эмоции, они стали жертвами информационного насилия. "Многие искренне полагали, что это их взгляд, что они выступают против лжи и издевательства над людьми. Но так ли это? Если бы это был по-настоящему евангельский взгляд, в духе Евангелия, а не под его прикрытием, то все было бы по-другому", - убежден священник.
"Есть группа священников, которая вошла в Церковь в мое время как диссиденты, отрицавшие советскую власть. И это диссидентство стало второй натурой, даже когда все поменялось. Есть еще так называемые церковные либералы, которые всерьез обсуждают, а порой осуждают священноначалие, административные промахи, недочеты. Критикуют архиереев, помышляют о реформировании Церкви, спорят о ее канонах. Часто они интеллектуальны, образованны, начитанны, но в Церкви важны молитва, послушание и смирение, а не экспертное мнение. В любом случае их не так много. Просто они заметны", - добавил Федор Повный.-0-