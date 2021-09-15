В Душанбе с участием Беларуси обсуждают вопросы коллективной безопасности стран ОДКБ

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Министры иностранных дел, главы оборонных ведомств и секретари советов безопасности государств - членов ОДКБ в рамках совместного заседания 15 сентября в Душанбе рассмотрели ряд вопросов, нацеленных на совершенствование коллективной безопасности и дальнейшее развитие деятельности организации. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза Беларуси.

В работе заседания приняла участие делегация Государственного секретариата Совета безопасности Республики Беларусь во главе с Александром Вольфовичем.

Участники встречи рассмотрели широкий круг вопросов, охватывающий весь спектр вызовов и угроз в регионах коллективной безопасности ОДКБ. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по проблематике новых рисков, возникающих в зоне ответственности организации.

Одним их ключевых вопросов встречи стало рассмотрение ситуации в Афганистане и укрепление южных рубежей ОДКБ.

В ходе заседания подписано более двадцати документов, затрагивающих развитие и совершенствование нормативно-правовой базы, военное и военно-экономическое сотрудничество государств-членов, финансово-экономическое обеспечение деятельности организации. Одобрен ряд документов, включая проект итоговой Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ, предполагаемых к рассмотрению и подписанию в ходе сессии с участием глав государств - членов организации, которая состоится 16 сентября в Душанбе. Афганская тематика также будет рассмотрена на заседании глав государств ОДКБ и ШОС, запланированном на 17 сентября в Душанбе.

Данная встреча - это новый формат взаимодействия двух международных организаций, созданный по инициативе главы белорусского государства и единогласно поддержанный союзниками по ОДКБ.

Кроме того, на полях душанбинского форума государственный секретарь Совета безопасности Беларуси обсудит со своими коллегами из стран ОДКБ состояние двустороннего сотрудничества по линии аппаратов советов безопасности и другие актуальные вопросы, связанные с координацией взаимодействия силовых ведомств государств-членов.-0-