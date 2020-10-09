"В душе были румба и ламбада!" Девушка сделала покупку в "Е-доставке" и выиграла квартиру в центре Минска!

Очередной тур игры "Удача в придачу!" успешно завершен, а значит, более 10 000 призов нашли своих обладателей! Главные призы 147-го тура победителям вручили 8 октября в минском гипермаркете "Евроопт" на ул. Казимировской, 6, где проходят все розыгрыши. Кому повезло больше всех на этот раз?

Главные победители 147-го тура игры "Удача в придачу!" получили свои призы 8 октября в Минске

Ключи от квартиры в центре столицы с личным местом на паркинге получила Кристина Буталенко, индивидуальный предприниматель из Минска. Крупная сумма 50 000 рублей досталась машинисту башенного крана Александру Косяку из Сморгони, обладателем 40 000 рублей стала воспитатель детского сада Елена Кириченко из Солигорска, а 30 000 рублей выиграла предприниматель Ирина Москалева из Островца.

Мы попросили победителей рассказать свой секрет удачи и поделиться планами на выигрыш.

"Мчусь на розыгрыш, а друзья в шутку пишут: "Беги, Форрест, беги!"

Кристина Буталенко, индивидуальный предприниматель из Минска, свою удачу в буквальном смысле этого слова "поймала" в прямом эфире – она смотрела прямую трансляцию розыгрыша на страничке сети "Евроопт" в Instagram.

Ключи от жилья в столице Кристине Буталенко вручил руководитель пресс-службы сети "Евроопт" Егор Хрусталев

– Я играю уже не один год, заказываем с подругами всегда "Е-доставку", так как ходить в магазины и тянуть пакеты тяжело, а такой сервис – это очень удобно. На этот раз было прямо какое-то чувство уверенности, что точно должно повезти, поэтому и "товаров удачи" в заказе было особенно много. Игровых кодов получилось сразу 14! – рассказывает девушка.

Больше кодов – больше шансов! Но на самый главный приз – квартиру в центре Минска с личным парковочным местом – Кристина не рассчитывала.

– Смотрю, один денежный приз разыгран, второй… Думаю: я же должна что-то выиграть, не может быть, чтобы квартиру. И тут – квартира! – смеется победительница. – Была как раз рядом с Казимировской, решила успеть на розыгрыш, мчусь дворами, а друзья мне в шутку пишут: "Беги, Форрест, беги!". Буквально 15 минут – и я была уже там. Честно говоря, от эмоций в душе были румба и ламбада, хотя старалась держаться максимально спокойно. Но ноги просто подкашивались!

После церемонии награждения девушка отправилась в "Каскад", чтобы оценить выигранную квартиру

Сразу после вручения призов девушка направилась прямиком в жилой комплекс "Каскад", чтобы лично оценить выигранную квартиру. В шаговой доступности здесь все необходимое, включая школу, детский сад, поликлинику, торговый центр и станцию метро "Молодежная". Впечатления – отличные!

Кристина Буталенко: "Я живу в съемной квартире, поэтому буду стараться переехать максимально быстро. Надеюсь, уже Новый год смогу отпраздновать здесь!"

– Я живу в съемной квартире, поэтому, конечно, буду стараться переехать максимально быстро. Надеюсь, уже Новый год смогу отпраздновать здесь – с друзьями и родственниками! Не думала, что планы о собственном жилье сбудутся так скоро. Уже вижу будущую обстановку: кирпичные стены, камин… А первым в квартиру по традиции зайдет кот, – с улыбкой говорит Кристина. – И личное место на паркинге очень пригодится: на сэкономленные деньги куплю машину!

Уже много раз покупки, сделанные онлайн, приносили победу в игре "Удача в придачу!". В копилке призов интернет-покупателей 7 столичных квартир, 57 автомобилей, а также крупные денежные суммы от 30 000 до 120 000 рублей. Кто будет следующим?

"Жена – в слезы, а мне пришлось пить валидол!"

Выигрыш 50 000 рублей поможет Александру Косяку из Сморгони в Гродненской области решить сразу несколько вопросов. Во-первых, купить квартиру для сына, который учится в столичном университете и живет на съемном жилье. А во-вторых, теперь победитель сможет отлично отпраздновать свой юбилей – недавно ему исполнилось 55 лет. Вот такая получилась магия числа 5!

Александр Косяк из Сморгони выиграл 50 000 рублей в 55 лет. Вот такая магия числа 5!

– Я играю с самого начала, бывает, и по четыре раза на день в "Евроопт" захожу, если надо, цены доступные. Правда, до этого выигрывал максимум 10 рублей. Но жена всегда напоминает: "Код, код, код!". Поэтому что-то брал на игровой код обязательно. Вот и дождались удачи нашей! Какие были эмоции у нас – ни сказать, ни пересказать. Жена в слезы, а мне пришлось пить валидол, чтобы успокоиться, – смущенно признается мужчина.

50 000 рублей в руках – и впереди у семьи приятные хлопоты.

– Будем решать квартирный вопрос для сына. Я работаю машинистом башенного крана уже 30 лет, а жена столько же в ЖКХ. И у нас все никак не получалось накопить нужную сумму. А тут такая удача! Добавим эти деньги и купим квартиру сыну. Он так был рад, когда я ему позвонил, кричал: "Ура, папа, ура!". И юбилей свой справлю, как надо!

"Я никогда в жизни не была такой популярной!"

Настоящий звездный час настал для Елены Кириченко из Солигорска в Минской области, которая работает воспитателем в детском саду, благодаря выигрышу 40 000 рублей!

Мечта о собственном жилье для Елены Кириченко из Солигорска теперь стала гораздо ближе!

– Все увидели меня по телевизору и начали звонить сразу, чтобы узнать, я это или не я. Никогда в жизни не была такой популярной! Так приятно и неожиданно, – с улыбкой говорит Елена. – Сразу после выигрыша никак не могла прийти в себя, отправились на прогулку всей семьей, чтобы как-то собраться с мыслями. А младший сын сразу предложил: "Мама, пойдем за шариками!" Понял, что у нас радостное событие.

Повод для праздника действительно отличный – теперь семья стала ближе к решению самого важного для них вопроса!

– Мы живем у родителей дома, в небольшой комнате, делим жилплощадь на две семьи. Мечтала о своем жилье давно, и теперь это стало возможным. Мы уже в поисках подходящего варианта, – счастлива Елена Кириченко. – Хотя я просто брала в "Евроопте" или "Хите!" то, что мне необходимо, больших покупок не было. Это так неожиданно, что я просто не верю до сих пор!

"Как раз накануне с мужем обсуждали, где взять финансы, чтобы обновить автопарк"

Еще одна победительница – Ирина Москалева из Островца в Гродненской области – новость о выигрыше 30 000 рублей встретила в учебном классе автошколы, когда рассказывала о правилах дорожного движения.

Ирина Москалева из Островца узнала о выигрыше 30 000 рублей во время собственной лекции в автошколе

– Эмоции зашкаливали, и было очень приятно, что вся аудитория радовалась за меня. Конечно, лекцию я дальше не смогла читать, – смеется эта счастливица. – Признаюсь, всегда покупали "товары удачи" с надеждой на выигрыш. Но когда нам с мужем позвонили, первая наша реакция была: это розыгрыш!

Выигранную сумму супруги планируют вложить в свой семейный бизнес, а именно, в покупку новой машины для автошколы.

– Как раз накануне розыгрыша мы обсуждали с мужем, что нам нужен новый автомобиль, а сейчас как раз немножко проблемы с кредитами. И тут на тебе – на 90% машины точно хватит! – делится планами Ирина Москалева. – Думаю, секрет успеха в том, чтобы уметь искренне радоваться за других и верить в удачу. У нас это сработало!

Квартира в Минске, деньги и Lexus – розыгрыш призов нового тура 3 ноября!

В новом туре игры "Удача в придачу!" призов еще больше! 3 ноября будет снова разыграна квартира в центре Минска в жилом комплексе "Каскад" с личным местом на паркинге, а также более 10 000 денежных призов, включая 30 000, 40 000 и 50 000 рублей.

Стать участником игры может каждый покупатель магазинов "Евроопт" и "Хит!", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ХИТдоставка".

Покупайте "товары удачи", получайте игровой код за каждые 2 рубля их стоимости с учетом вашей скидки по дисконтной программе "Е-плюс" – и участвуйте в розыгрыше призов!

Не упустите шанс на двойную удачу! За покупку чипсов Lay's на 2 рубля вы получите сразу 2 кода и будете участвовать не только в розыгрыше квартиры и денег, но и нового автомобиля – яркого, стильного, дерзкого Lexus UX 200!

3 ноября будут разыграны квартира в центре Минска с парковочным местом, большие деньги и – новенький Lexus!

Претендовать на призы 148-го тура игры "Удача в придачу!" будут все игровые коды, полученные за покупку "товаров удачи" с 5 октября по 1 ноября. Больше кодов – больше шансов!

Розыгрыш состоится 3 ноября в гипермаркете "Евроопт" на ул. Казимировской, 6 и будет транслироваться в прямом эфире телеканала ОНТ и на сайте evroopt.by. Начало в 18:20!

Если вы ранее не были зарегистрированы в игре, нужно пройти регистрацию в разделе "Удача в придачу!" на сайте evroopt.by. Там же можно ознакомиться с полным списком актуальных "товаров удачи", правилами и другой полезной информацией.

У каждого покупателя есть шанс – вселиться в новенькую квартиру, а на место в паркинге поставить стильный Lexus UX 200. Повезти может каждому – главное, не забывайте про "товары удачи"!

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 147". Срок проведения: 07.09.2020 г. - 26.11.2020 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3832 от 12.08.2020 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

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