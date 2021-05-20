В двух медучреждениях республиканского подчинения сменились руководители

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В двух медицинских учреждениях республиканского подчинения с 18 мая новые руководители, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Новый директор в РНПЦ психического здоровья, им стал Александр Ходжаев. Он специалист в сфере наркологии и психиатрии. До этого работал в главном управлении организации медицинской помощи Минздрава.

В Республиканском центре медицинской реабилитации и бальнеолечения также сменился руководитель: теперь на этой должности Александр Пацеев, который в свое время работал начальником главного управления организации медицинской помощи Минздрава, заместителем директора РНПЦ "Кардиология".

Новых руководителей трудовым коллективам центров представила первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.-0-