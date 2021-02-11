В двух пунктах пропуска на белорусско-литовской границе возобновили оформление документов

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В международных пунктах пропуска на литовско-белорусской границе Шальчининкай" ("Бенякони") и "Мядининкай" ("Каменный Лог") возобновлено оформление документов, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете Беларуси.

По данным пограничного комитета, на данный момент перед пунктом пропуска "Каменный Лог" находится около 400 грузовиков.

В Госпогранкомитете рекомендуют грузоперевозчикам учитывать эту информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.-0-