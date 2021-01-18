В ЕАЭС намерены обеспечить лекарственную безопасность на фоне срывов зарубежных поставок

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 18 января 2021
Минск Сплошная облачность -16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:12 В Гомеле на заводе "Центролит" горела компрессорная Происшествия
11:08 В Гватемале полицейские применили слезоточивый газ и палки для разгона толпы мигрантов В мире
11:07 В Беларуси стартует республиканская акция "Безопасность - в каждый дом" Общество
11:07 Замдиректора предприятия в Гродно похитил оборудование на Br400 тыс. Происшествия
11:06 Температура воздуха в Беларуси в минувшие сутки была на 10-18 градусов ниже нормы Общество
11:02 Лукашенко обсудил с министром обороны замысел белорусско-российского учения "Запад-2021" Президент
10:55 ФОТОФАКТ: Морозный день в республиканском ландшафтном заказнике "Озеры" Регионы
10:50 Границы Австралии могут оказаться закрытыми до 2022 года В мире
10:38 В Борисовском районе без тепла были 7 многоквартирных домов Регионы
10:38 Делегат ВНС: надо активнее продвигать в интернете новые патриотические проекты Общество
10:37 Пять электрокотлов введено в филиалах "Минскэнерго" в конце 2020 года Регионы
10:36 Запасы базальтов и туфов в Пинском районе оцениваются более чем в 160 млн т Регионы
10:34 Щекин: навязываемые "демократические стандарты" не могут быть выше национальных интересов Политика
10:29 В Полоцке выберут участников от области для обучения в Национальном детском технопарке Регионы
10:25 В Солигорске из-за аварии без горячей воды остаются 8 многоквартирных домов Регионы
10:14 Спортсмен в инвалидной коляске поднялся на небоскреб Гонконга Калейдоскоп
10:04 Рыбак на Припяти провалился под лед - его спасли Происшествия
10:00 Представитель ЕЭК о планах по вакцинам от COVID-19, поддержке фармацевтики и влиянии пандемии на промышленность Экономика
09:59 Революция роботов и удаленка: как изменится рынок труда в ближайшие 5 лет В мире
09:53 Надежда Ермакова назначена председателем правления Белгазпромбанка Экономика
09:52 В Минске при пожаре квартиры погиб пожилой мужчина Происшествия
09:50 Металлопроизводители, деревообработчики и агрокомбинаты возглавили рейтинг деловой активности БУТБ Экономика
09:44 Пассажиропоток авиакомпаний сократился в 2020 году на 60% В мире
09:39 В Дрогичинском районе рыбак провалился под лед Происшествия
09:36 Европа ускоряет темпы вакцинации В мире
09:34 В ЕАЭС намерены обеспечить лекарственную безопасность на фоне срывов зарубежных поставок Общество
09:21 Лукашенко поздравил коллектив старейшего издательства "Беларусь" с 100-летием предприятия Президент
09:20 ЕАБР готов профинансировать создание производств вакцин от COVID-19 в странах ЕАЭС Общество
09:13 В Оршанском районе при пожаре дома погибли супруги Происшествия
09:11 В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,6 В мире
Все новости
Все новости
Общество
18 января 2021, 09:34

В ЕАЭС намерены обеспечить лекарственную безопасность на фоне срывов зарубежных поставок

Фото из архива
Фото из архива

18 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийской экономической комиссии фиксируют срывы поставок лекарственных компонентов из-за пределов Евразийского экономического союза в условиях коронавирусных ограничений, в связи с чем принимаются меры по обеспечению лекарственной безопасности. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА заявил директор Департамента промышленной политики ЕЭК Николай Кушнарев.

"В начале лета прошлого года стало очевидным, насколько сильно коронавирус ударил по фармацевтической промышленности, - сказал представитель ЕЭК. - Многие зарубежные производители, которые десятилетиями являлись поставщиками лекарственных средств, прекращают экспорт, разрывают устоявшиеся эффективные цепочки поставок и тем самым заставляют фармпроизводителей ЕАЭС искать новых партнеров. Производители вынуждены закупать более дорогие компоненты для производства лекарственных препаратов, что, естественно, не идет на пользу конечным потребителям. В связи со срывом поставок компонентов лекарственных средств из третьих стран союзная система здравоохранения в первую волну пандемии не смогла в полной мере загрузить свои производственные возможности и обеспечить бесперебойную поставку лекарственных средств".

"Для выхода из этой кризисной ситуации госорганы и отраслевые фармацевтические объединения ЕАЭС признали необходимым обеспечить лекарственную безопасность на территории союза, - сообщил Николай Кушнарев. - В результате комиссией разработан проект плана мероприятий по производству стратегически важных лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций для медицинского применения, производство которых должно быть обеспечено в Евразийском экономическом союзе. К слову, одним из мероприятий этого плана является развитие совместных производств вакцин. Сейчас этот вопрос активно прорабатывается в ЕЭК при участии фармпроизводителей союза".

Представитель ЕЭК констатировал: в условиях сложной эпидемиологической обстановки, высокой нагрузки на системы здравоохранения, потребности в производстве большого количества вакцин против COVID-19 жизненно важным является объединение усилий стран союза в борьбе с пандемией, объединение научно-исследовательских и производственных потенциалов. "Углубление кооперационных связей будет способствовать не только удовлетворению потребностей стран - членов ЕАЭС в необходимых объемах готовой вакцины, но и развитию отечественных производителей лекарственных средств, которые испытывают сейчас значительные трудности", - подчеркнул он.

*** Полный текст интервью размещен на сайте БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ЕАЭС ЕЭК лекарства
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото МЧС В Беларуси стартует республиканская акция "Безопасность - в каждый дом"
Фото из архива Температура воздуха в Беларуси в минувшие сутки была на 10-18 градусов ниже нормы
Кирилл Адамов. Фото Могилевского агролесотехнического колледжа Делегат ВНС: надо активнее продвигать в интернете новые патриотические проекты
Фото из архива ЕАБР готов профинансировать создание производств вакцин от COVID-19 в странах ЕАЭС
Фото из архива В Беларуси за сутки зарегистрировано 207 гололедных и холодовых травм
Водолаз спасательной станции "Юбилейная" Денис Филиппович. Гродненский район, 2018 год С верой в чудо и силу воды: крещенские купания в архивных фотографиях БЕЛТА
Главное
Александр Лукашенко и Виктор Хренин Лукашенко обсудил с министром обороны замысел белорусско-российского учения "Запад-2021"
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1924 пациента с COVID-19, выписаны 2532
Пиневич: тенденция к снижению заболеваемости пневмониями сохраняется
С верой в чудо и силу воды: крещенские купания в архивных фотографиях БЕЛТА
Топ-новости
Представитель ЕЭК о планах по вакцинам от COVID-19, поддержке фармацевтики и влиянии пандемии на промышленность
Чайчиц о новых КоАП и ПИКоАП: профилактика важнее наказания
Щекин: навязываемые "демократические стандарты" не могут быть выше национальных интересов
В Беларуси стартует республиканская акция "Безопасность - в каждый дом"
Надежда Ермакова назначена председателем правления Белгазпромбанка
Совмин утвердил план работы на I полугодие
ФОТОФАКТ: Морозный день в республиканском ландшафтном заказнике "Озеры"
Делегат ВНС: надо активнее продвигать в интернете новые патриотические проекты
Наливайко рассказал о налоговой нагрузке, поступлениях в бюджет и транспортном налоге
Воронюк: сегодня всем нужно сплотиться и вместе делать общее дело во благо родной страны
В Беларуси за сутки зарегистрировано 207 гололедных и холодовых травм
Эксперты: Всебелорусское народное собрание - проявление прямой и непосредственной демократии
Чем гордится Катар в дружбе с Беларусью - Мешааль Аль-Аттыя о 25-летии дипотношений
Почетное консульство Беларуси открылось в Камеруне
Запрет на пластик: как новшества сказываются на бизнесе - комментарий
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.