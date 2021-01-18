В ЕАЭС намерены обеспечить лекарственную безопасность на фоне срывов зарубежных поставок

18 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийской экономической комиссии фиксируют срывы поставок лекарственных компонентов из-за пределов Евразийского экономического союза в условиях коронавирусных ограничений, в связи с чем принимаются меры по обеспечению лекарственной безопасности. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА заявил директор Департамента промышленной политики ЕЭК Николай Кушнарев.

"В начале лета прошлого года стало очевидным, насколько сильно коронавирус ударил по фармацевтической промышленности, - сказал представитель ЕЭК. - Многие зарубежные производители, которые десятилетиями являлись поставщиками лекарственных средств, прекращают экспорт, разрывают устоявшиеся эффективные цепочки поставок и тем самым заставляют фармпроизводителей ЕАЭС искать новых партнеров. Производители вынуждены закупать более дорогие компоненты для производства лекарственных препаратов, что, естественно, не идет на пользу конечным потребителям. В связи со срывом поставок компонентов лекарственных средств из третьих стран союзная система здравоохранения в первую волну пандемии не смогла в полной мере загрузить свои производственные возможности и обеспечить бесперебойную поставку лекарственных средств".

"Для выхода из этой кризисной ситуации госорганы и отраслевые фармацевтические объединения ЕАЭС признали необходимым обеспечить лекарственную безопасность на территории союза, - сообщил Николай Кушнарев. - В результате комиссией разработан проект плана мероприятий по производству стратегически важных лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций для медицинского применения, производство которых должно быть обеспечено в Евразийском экономическом союзе. К слову, одним из мероприятий этого плана является развитие совместных производств вакцин. Сейчас этот вопрос активно прорабатывается в ЕЭК при участии фармпроизводителей союза".

Представитель ЕЭК констатировал: в условиях сложной эпидемиологической обстановки, высокой нагрузки на системы здравоохранения, потребности в производстве большого количества вакцин против COVID-19 жизненно важным является объединение усилий стран союза в борьбе с пандемией, объединение научно-исследовательских и производственных потенциалов. "Углубление кооперационных связей будет способствовать не только удовлетворению потребностей стран - членов ЕАЭС в необходимых объемах готовой вакцины, но и развитию отечественных производителей лекарственных средств, которые испытывают сейчас значительные трудности", - подчеркнул он.

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