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В ЕАЭС примут особые меры защиты потребительских прав инвалидов, детей и пожилых людей

Общество 22.05.2019 | 20:15
Фото из архива
Фото из архива

22 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла общие подходы к установлению особых мер защиты прав и интересов отдельных категорий потребителей - инвалидов, детей, пожилых людей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Общие подходы направлены на защиту их интересов и формирование благоприятных и равных условий в торговле для граждан стран ЕАЭС, - пояснили в ЕЭК. - Государствам - членам ЕАЭС рекомендовано установить на национальном уровне меры ответственности за умышленное введение таких потребителей в заблуждение или отказ от доступа к товарам и услугам из-за особенностей уязвимых категорий потребителей".

Странам ЕАЭС также рекомендовано уделять особое внимание надлежащего информирования уязвимых категорий покупателей с учетом их особенностей, созданию государственных информационных ресурсов и привлечению общественных объединений к развитию правовой грамотности особых категорий потребителей.-0-

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Теги
дети, ЕАЭС, ЕЭК, инвалиды, пожилые люди
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