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Общество
21 октября 2019, 19:26

В ЕАЭС завершен переходный период по техрегламенту на аттракционы

Фото ЕЭК
Фото ЕЭК

21 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе завершился переходный период по техническому регламенту ЕАЭС "О безопасности аттракционов", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"С завершением 18 октября этого года переходного периода прекращена возможность выпуска в обращение аттракционов с документами об оценке соответствия требованиям национального законодательства, выданными до даты вступления в силу техрегламента, то есть до 18 апреля 2018 года, - отметили в ЕЭК. - Также до 18 октября текущего года допускался выпуск продукции, ранее не подлежавшей обязательной оценке соответствия. Сейчас не допускается. Таким образом, с 18 октября все аттракционы должны выпускаться в обращение только при их соответствии техрегламенту ЕАЭС и при наличии документов, подтверждающих такое соответствие".

Сертификат соответствия необходим для механизированных аттракционов, которые представляют повышенную опасность. Это, например, большое колесо обозрения с механизированным приводом, сталкивающиеся электрические автомобили, качели с полным переворотом. Декларация о соответствии нужна для немеханизированных аттракционов, менее опасных при эксплуатации, среди которых горки, в том числе водные, батуты, качели и карусели, которые нужно раскачивать руками.

Союзный технический регламент "О безопасности аттракционов" вступил в силу 18 апреля 2018 года и установил обязательные требования к проектированию, изготовлению аттракционов, их монтажу и наладке, эксплуатации и хранению. "Например, эксплуатирующая организация в соответствии с техрегламентом должна разместить перед входом на аттракцион правила пользования им, а также правила обслуживания пассажиров-инвалидов, если биомеханические воздействия аттракциона для них допустимы, - пояснили в ЕЭК. - Нужно также разместить информацию об ограничениях пользования аттракционом по состоянию здоровья, возрасту, росту и весу, если это предусмотрено эксплуатационными документами. При этом необходимая информация дается на русском языке и при наличии соответствующих требований в законодательстве стран союза - на государственном языке государства-члена, где эксплуатируется аттракцион. Эксплуатирующая организация должна иметь ростомер и весы, если это также предусмотрено соответствующими документами".

Кроме того, эксплуатанту предписано проводить ежедневную и ежегодную проверки аттракционов и другие предусмотренные виды проверок. Техрегламент обязует разместить перед входом на каждый аттракцион информационную табличку, содержащую сведения о дате последней ежегодной проверки с указанием организации, которая провела проверку, и о дате ближайшей ежегодной проверки.-0-

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